عناوين وأسرار الصحف اللبنانية ليوم الخميس 6-11-2025

أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الخميس 6-11-2025.

عناوين الصحف:

الأخبار

“بنك ميد” يصرف 150 موظفًا

جبران باسيل: لا تفاوض بتسليم مسبق للعدوّ

سلاح المقاومة ورقة ثمينة ونزعه لا يكون بلا مقابل

لا مانع من التحالف مع حزب الله في الانتخابات

عون يرشح بول سالم للتفاوض مع “إسرائيل”

مجرم الحرب بلير إلى بيروت!

“إسرائيل و”تفاحة” نيويورك: نقطة تحوّل

مجلس الضمان يسقط اقتراح الإدارة بحصر تغطية المستلزمات الطبيّة بـ 60%

الفصائل تؤيّد اجتثاث ظاهرة المخدّرات من مخيّم شاتيلا

البناء

قانون الانتخابات في عنق الزجاجة الحكومي ومساع لتوافق رئاسي على تسوية

ممداني يهزم حزبي الأغنياء بالفقراء: نيويورك تحتفل ومأتم في واشنطن و”تل أبيب”

بيضون وحمود فوزان لبنانيان في ميشغن.. وخسائر بالجملة لترامب مع الإغلاق

اللواء

نيويورك تصفع نتنياهو وترامب: تصويت يهودي كاسح لـ زهران ممداني

التفاوض يبدأ بوقف العدوان الإسرائيلي.. ورفض لبناني للاتّصال المباشر

تفاهم بين بري وسلام حول أولوية الإعمار.. وبكركي تشجب الاغتيالات “الإسرائيلية” جنوبًا

البنتاغون يدرس طلب السعودية شراء 48 طائرة إف35

الديار

ترامب يفرض “تهدئة موقّتة” وصيغة مصرية قبل نهاية الشهر

لا صفقة على حساب حزب الله وعون يسعى لمنع المواجهة المفتوحة

الجمهورية

واشنطن تمانع التصعيد الواسع

بري لـ”الجمهورية”: لا حرب ولا مفاوضات مباشرة

حزب الله والمبادرة المصرية: أهداف متناقضة

لا وقف للنار في غزّة ولبنان

النهار

نهاية تشرين الثاني.. “مهلة ترهيب”!

فوز ممداني حدث تاريخي في نيويورك

يونيفيل أوروبي بعد انتهاء مهمّة القوّة الدولية؟

حاكم المركزي سنرد الودائع

أسرار الصحف:

البناء

يقول مسؤول بارز إن موضوع التفاوض مع الاحتلال بالنسبة للبنان رغم كل النقاش الدائر حوله والضغوط الأميركية لفرض صيغة معينة له ليس مرفوضاً من حيث المبدأ، لكنه يبقى غير مطروح عملياً على الطاولة اللبنانية طالما أن الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة اولاً، وطالما أن الجانب الأميركي لم يقدم للبنان خريطة طريق صالحة للنقاش بين اللبنانيين حول مؤدّى التفاوض والنتيجة التي يحققها من مطالب لبنان السيادية، طالما أن الاحتلال يكرّر يومياً أن لا نية لديه للانسحاب من كل الأراضي اللبنانية التي يحتلها. والسؤال المتكرر هو ما هي الضمانات إذا ذهب لبنان لأي شكل من التفاوض أن لا يحصل معه ما يحصل مع سورية حيث التفاوض مباشر وعلى مستوى وزاري والاعتداءات مستمرة والانسحاب غير وارد، كما يقول المسؤولون الإسرائيليون ويتحدثون عن جبل الشيخ والبقاء فيه الى ما لا نهاية عدا عن الجولان الذي قاموا بضمه إلى الكيان وباركت لهم اميركا ذلك؟

علّق مسؤول سياسي على تكرار رئيس حزب القوات اللبنانية الحديث عن عدم التزام لبنان تطبيق واجباته وفق اتفاق وقف إطلاق النار بالقول إن نزع سلاح المقاومة شمال الليطاني جزء من موجبات لبنان، فقال المسؤول أما أن هذا جهل أو تجاهل، لأن اتفاق وقف إطلاق النار كما القرار 1701 كما خطاب القسم والبيان الوزاري وقبلها جميعها اتفاق الطائف تنص على إنهاء أي سلاح خارج مؤسسات الدولة وقبلت بها قوى المقاومة، لأنها تضع تسلسلاً يجب المرور فيه أو تلازماً يجب أن يُراعى بحيث لا يمكن فصل مسار السلاح عن مسار الاحتلال وإنهاء الاعتداء على السيادة اللبنانية، وجاء اتفاق وقف إطلاق النار يستثني منطقة جنوب الليطاني فقط من هذا التسلسل وهذا التلازم وبعدما كان القرار 1701 يضع انسحاب المقاومة من جنوب الليطاني لاحقاً للانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأزرق جاء الاتفاق ليضع انسحاب المقاومة من جنوب الليطاني قبل الانسحاب الإسرائيلي كترجمة لتولي الدولة شأن الحرب والسلم والتفاوض والدفع للمرة الأولى بدلاً من المقاومة وقد نفذت المقاومة المطلوب منها بشهادة الجيش والحكومة والرئاسات ولجنة مراقبة وقف النار وفق بياناتها التي تلت الاتفاق بانتظار أن ينفذ الاحتلال ما عليه من انسحاب وإنهاء الاعتداءات وتفتح الدولة اللبنانية مع المقاومة باب مرحلة ثانية ليست الآن على الطاولة.

النهار

تابعت قوى الامن الداخلي ما نشرته “النهار” في “أسرار الآلهة” واتصلت للاستفسار عن الموضوع لفتح تحقيق وملاحقة من تستوجب ملاحقته من عناصر الدرك.

مع بدء التحضير للانتخابات النيابية المقبلة، يدور محازبو “تيار المستقبل” في دائرة من الحيرة وسط شائعات عن نية التيار دعم مرشحين محتملين لم يتم الاتصال بهم حتى الساعة في انتظار قرار نهائي، وقرار اخرين بالترشح سواء مع التيار الازرق او من دونه.

فيما أوحى وزير المال ياسين جابر بأجواء ايجابية من لقائه وفد جمعية المصارف، سرّبت مصادر الجمعية ان “التباين لا يزال قائمًا بين الوزير جابر وجمعية المصارف لجهة ما يتعلق بمشروع قانون الفجوة المالية واستعادة الودائع وايضاً لجهة التعديلات المتعلقة بقانون إعادة هيكلة المصارف، ولم يؤدِ الاجتماع إلى نتائج ملموسة”.

الجمهورية

أكّد مطّلعون على مسار مبادرة إقليمية طُرحت أخيراً لمعالجة الوضع اللبناني، أنّ فُرَص نجاحها تبدو ضئيلة.

تعدّدت الشكاوى من روائح وقلة نظافة في مرفق حيَوي، تتعارض مع الحملات الإيجابية التي تروّج للسياحة في لبنان.

سأل موفد أجنبي مسؤولاً كبيراً عن مصير الانتخابات النيابية، وما إذا كانت ستجري في موعدها، فردّ قائلاً: قبل أن أجيب، هل أنتم فعلاً مع إجراء الانتخابات؟

اللواء

تزايدت مطالبة الدول الأوروبية القيادة الجديدة في سوريا بمفاوضات لإعادة النازحين السوريين..

يشتد الضغط على العملات خارج منظومة الدولار، سواءٌ اليورو أو غيره بعد الاتفاق بين واشنطن وبكين.

تمديد التسجيل للمغتربين يشكل مخرجاً لضمان تصويت عدد لا بأس به للأحزاب المسيحية بشكل خاص، يزيد عن النسب التي حصلت في الانتخابات السابقة.

