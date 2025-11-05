بوتين يهدد باستئناف التجارب النووية الروسية إذا قامت واشنطن بذلك

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء، إن روسيا قد تستأنف التجارب النووية في حال قامت الولايات المتحدة بذلك، رداً على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذا الشأن. وأطلق بوتين هذا التهديد خلال انعقاد مجلس الأمن الروسي، في سياق تصعيد خطير بين أكبر قوتين نوويتين في العالم.

وأمر بوتين وزارتي الدفاع والخارجية الروسيتين والأجهزة الأمنية بـ”جمع المعلومات بشأن هذا الملف” وتقديم “مقترحات مرتبطة بالبداية المحتملة للتحضيرات لإجراء اختبارات للأسلحة النووية”. وتأتي هذه الأوامر في أعقاب فشل محادثات السلام بين روسيا والولايات المتحدة بشأن النزاع الدائر في أوكرانيا.

وجاء تصريح بوتين رداً مباشراً على اقتراح وزير الدفاع الروسي أندري بيلوسوف “بدء التحضيرات فوراً” لإجراء اختبار نووي في أرخبيل نوفايا زملايا في المنطقة القطبية الشمالية. وطالما كرر بوتين الإشارة إلى أن موسكو ستجري تجربة نووية إذا قامت واشنطن بذلك.

يُذكر أن روسيا لم تُجرِ أي تجربة نووية منذ العام 1990، أي قبل عام على انهيار الاتحاد السوفياتي. بينما أعلن ترامب، الأسبوع الماضي عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أنه أصدر توجيهات للبنتاغون بـ”بدء اختبار أسلحتنا النووية على قدم المساواة” مع روسيا والصين، دون أن يتضح ما إذا كان يشير إلى تجارب للرؤوس الحربية النووية أم لا.

وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أشرف بوتين على تجربتين لأسلحة ذات قدرات نووية استثنت الرؤوس الحربية النووية.

وسعى ترامب منذ عودته إلى السلطة في كانون الثاني/يناير الماضي إلى وضع حد للحرب بين روسيا وأوكرانيا، لكن المحادثات لم تحرز أي تقدم حقيقي، وأبدى الرئيس الأمريكي امتعاضاً متزايداً تجاه بوتين الذي رفض بدوره عدة دعوات لوقف إطلاق النار.

وباستثناء كوريا الشمالية، لم تُجرِ أي دولة في العالم اختباراً نووياً يتضمن انفجاراً نووياً حقيقياً منذ بدايات القرن الحادي والعشرين.

المصدر: أ.ف.ب.