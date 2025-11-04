وزيرة التربية: المنهج الدراسي الجديد سيبدأ تطبيقه اعتبارا من العام الدراسي القادم

أعلنت وزيرة التربية ريما كرامي في حديث لها من أستراليا أن “وزارة التربية باتت في المراحل النهائية من إعداد المنهج الدراسي الجديد، الذي سيُطلَق قبل نهاية العام الدراسي الحالي، على أن يبدأ تطبيقه تدريجيًّا اعتبارًا من العام المقبل”.

وأكدت كرامي أن “المنهج الجديد يُمثّل نقلةً نوعيةً في التعليم اللبناني، إذ أنه يعتمد مقاربةً حديثةً تضع التلميذ في مركز العملية التعليمية، وتقوم على تنمية مهارات التفكير النقدي والبحثي، بدل الحفظ والتلقين”.

وكشفت كرامي أن “مادّة التاريخ ستشهد تحوّلًا جوهريًّا، إذ لم يعد التركيز على الكتاب الموحد، بل على اكتساب مهارات التفكير التاريخي، بما يسمح بتعدّد وجهات النظر واحترام التنوّع اللبناني”، مؤكّدة أن “هذا النهج يشكّل الحل المنهجي الدائم لمسألة السرديات المتباينة في كتابة التاريخ الوطني”.

المصدر: موقع المنار