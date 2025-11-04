نتنياهو يمثل مجدداً لدى المحكمة بتهم الفساد

مثُل رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، لدى المحكمة المركزية في “تل أبيب” من جديد، للرد على تهم الفساد الموجهة له، وفق ما أفادت وسائل إعلام العدو.

وقالت صحيفة “إسرائيل اليوم”، إن نتنياهو وصل المحكمة ظهر اليوم وبدأ الإدلاء بشهادته. وكانت القناة 12 الإسرائيلية ذكرت أمس، أن نتنياهو طلب إنهاء جلسة الثلاثاء مبكرا بذريعة “الارتباط باجتماع سياسي مهم”، دون تفاصيل.

وسبق أن تهرب نتنياهو من المثول لدى المحكمة، بزعم السفر، أو انشغاله بتطورات الإبادة الجماعية التي شنها كيانه في قطاع غزة على مدار عامين.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات تستلزم سجنه عند إدانته، في حين يرفض الاعتراف في أي منها.

ملفات الفساد

ويتعلق “الملف 1000” في الاتهامات الموجهة إليه بحصوله وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهم في مجالات مختلفة.

ويُتهم في “الملف 2000” بالتفاوض مع ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية (خاصة) أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

أما “الملف 4000″، فيخص تقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع “والا” الإخباري شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا مسؤولا بشركة “بيزك” للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.

وفضلا عن محاكمته محليا، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، مذكرة اعتقال لنتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، إثر ارتكابهما جرائم حرب وضد الإنسانية في حق الفلسطينيين بقطاع غزة.

وتأتي المحاكمة تزامنا مع اتفاق، بين المقاومة والعدو في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أنهى إبادة جماعية ارتكبتها “تل أبيب” بغزة على مدار عامين، أسفرت عن استشهاد 68 ألفا و865 فلسطينيا على الأقل، وإصابة 170 ألفا و670، معظمهم أطفال ونساء.

