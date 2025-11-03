مسيّرات مجهولة تحلق فوق قاعدة بلجيكية ومطار ألماني وتعطل الملاحة

رُصدت مساء الأحد أربع طائرات مسيّرة مجهولة فوق قاعدة كلاين بروجل الجوية العسكرية في بلجيكا، في حين توقفت حركة الملاحة مؤقتاً في مطار بريمن الألماني بعد رصد طائرة مسيّرة مجهولة، في أحدث حوادث تحليق مسيّرات مجهولة فوق مواقع حساسة في أوروبا.

ونقلت وكالة الأنباء البلجيكية (بيلجا) عن العمدة المحلي ستيفن ماثي تقارير مؤكدة مشاهدة المسيّرات فوق القاعدة التي تستخدمها قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو). ولحقت مروحية تابعة للشرطة بالمسيّرات لكنها اختفت باتجاه شمال هولندا.

ووصف وزير الدفاع البلجيكي تيو فرانكن المسيّرات بأنها من النماذج الكبيرة، مشيراً إلى أن الأمر لم يكن تحليقاً عابراً، بل مهمة واضحة استهدفت القاعدة، فيما تواصل السلطات البلجيكية التحقيقات لتحديد مصدرها.

وفي ألمانيا، توقفت حركة الملاحة في مطار بريمن مؤقتاً بعد رصد تحليق مسيّرة مجهولة، واستُؤنفت بعد ساعة تقريباً، في حين سجلت حالات مماثلة في مطارات برلين وميونيخ خلال الأسابيع الماضية، مما يعكس تزايد التهديد الناتج عن الطائرات المسيّرة على البنية التحتية الحيوية.

وكانت قاعدة كلاين بروجل قد شاركت الشهر الماضي في مناورات سنوية للناتو، شملت التدريب على الدفاع عن الأراضي باستخدام أسلحة نووية، بمشاركة نحو ألفي جندي، ويُعتقد أنها أحد المواقع التي تخزن فيها أسلحة نووية أميركية داخل أوروبا.

وتشتبه السلطات الألمانية في أن بعض هذه الأنشطة قد تكون مرتبطة بموسكو، في ظل تصاعد حوادث التوغل بالطائرات المسيّرة فوق قواعد عسكرية ومطارات حساسة خلال الأشهر الأخيرة.

المصدر: وكالات