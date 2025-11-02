الحاج حسن: إخلاء لبنان من أي قوة يعني السير بمطالب العدو

أكد عضو تكتل “الوفاء للمقاومة” النائب حسين الحاج حسن أنّه “بموجب الاتفاق الذي وُقِّع في ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤، التزم ‏لبنان التزامًا كاملًا، فيما العدوّ الصهيوني لم يلتزم بأيّ بند من هذا الاتفاق”. وتابع “تتحدثون عن اتفاق جديد والاتفاق الماضي لم يُطبَّق، أيّ منطق هو هذا المنطق؟”.

كلام الحاج حسن جاء خلال الحفل التأبيني لمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الشهيد خضر الحاج حسن في ‏حسينية الإمام الحجة (عج) في بلدة شعت البقاعية، بحضور حشدٍ غفير من الفعاليات والأهالي.‏

وشدّد الحاج حسن على أنّ “أيّ إخلاءٍ للبنان من أيّ قوة هو منطق السير بمطالب العدوّ وسرديّته، تحت الضغط الأميركي وضغط ‏القصف وضغط القتل، وترك لبنان بلا سقف ولا حول ولا قوة له”، وقال “اذهبوا وطبِّقوا، وافرضوا على العدوّ الصهيوني، واضغطوا على أميركا وفرنسا والأمم المتحدة حتى يفرضوا ‏على العدوّ الصهيوني تطبيق اتفاق ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤”، واضاف “اعملوا استراتيجية أمن وطني أو استراتيجية دفاع وطني، ‏اذهبوا وقوّوا الجيش اللبناني وسلِّحوه، وابنوا عناصر قوّة في الدولة اللبنانية”، وتابع “أنا لا أتحدث عن المقاومة هنا، بل عن ‏الدولة أن تكون دولة مقتدرة قويّة صلبة، لديها قرارها”.

وثمَّن الحاج حسن “المواقف والبيانات التي صدرت عن الرؤساء وبعض الوزراء وعن قيادة الجيش”، وأكّد “أنّها مهمّة ويُبنى عليها”، وتابع “بعض الأحزاب التي تتحدث عن السيادة لم تُصدر بيانًا واحدًا لإدانة العدوان الصهيوني منذ سنة، وآخرها في بليدا”، وأضاف “‏الشهيد سلامة كان موظفَ بلديةٍ نائمًا في البلدية لأنّ بلدته كلّها مدمّرة، والأهالي يحاولون أن يعودوا، فدخل العدوّ ‏الصهيوني وأعدموه بدمٍ بارد، بحقدٍ صهيونيٍّ متجذّر ومتأصّل في هذه الشخصية الصهيونية، ولم نسمع كلمة من ‏بعض الأحزاب، وهذا إن دلّ على شيء، فإنّه يدلّ على كيفيّة تفكيركم”.

المصدر: العلاقات الإعلامية في حزب الله