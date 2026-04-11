الحاج حسن: حاضرون في ميادين المقاومة والسياسة.. والسلطة اللبنانية خاضعة للوصاية الأميركية

قال عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسين الحاج حسن إن “خضوع السلطة اللبنانية للوصاية الأميركية أفقدها سلطتها منذ بداية تشكيلها، وهي ترفض إعطاء شرف وقف إطلاق النار لإيران”.

وشدد الحاج حسن السبت على أن “إيران ستستمر في الإصرار على شرط وقف إطلاق النار في لبنان”، ولفت إلى أن “السلطة اللبنانية شديدة السلبية تجاه شعبها وإيران”.

وأكد الحاج حسن “نحن حاضرون في ميادين المقاومة وميادين السياسة، والإيرانيون لا يتركون أصدقاءهم”.

ورأى الحاج حسن أن “مضمون بيان رئيس الحكومة اللبنانية بتأجيله سفره إلى الولايات المتحدة حوله الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام”.

