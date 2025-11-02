حزب أوكراني: الدين العام يتضاعف ثلاث مرات منذ 2022 ويستغرق سداده 35 عامًا

أعلن حزب التضامن الأوروبي في البرلمان الأوكراني أن الدين الوطني لأوكرانيا تضاعف ثلاث مرات منذ بداية عام 2022، ليصل إلى 8024 تريليون غريفنيا (191.18 مليار دولار) حتى 30 سبتمبر الماضي.

وذكر الحزب في بيان على قناة “تلغرام” أن سداد الدين العام القائم بالكامل بموجب الاتفاقيات الحالية سيستغرق 35 عامًا، مع دفع فوائد تصل إلى 3.8 تريليون غريفنيا (90.5 مليار دولار) خلال هذه الفترة.

وأشار البيان إلى أن الدين الوطني من المتوقع أن يستمر في الارتفاع خلال العام المقبل، في ظل الاعتماد الكبير على المساعدات الدولية لتغطية العجز المالي القياسي البالغ 43.9 مليار دولار لعام 2024.

وفي وقت سابق، أفاد صندوق النقد الدولي في 15 أكتوبر بأن أوكرانيا تتوقع أن يصل الدين العام إلى 108.6% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2025، و110.4% في 2026، ما يعكس استمرار الضغوط الاقتصادية على البلاد وسط الأزمة المستمرة.

المصدر: روسيا اليوم