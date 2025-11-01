الهيئات النسائية تنظم حفلاً تكريمياً للأخوات اللواتي ارتدين العباءة الزينبية

برعاية الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم (حفظه الله)، وفي أجواء ذكرى ولادة الحوراء زينب (ع)، أقامت الهيئات النسائية في حزب الله في منطقة بيروت، الحفل التكريمي للأخوات اللواتي ارتدين العباءة الزينبية خلال العامين ٢٠٢٥/٢٠٢٤ تحت شعار “كزينب”، وذلك في قاعة السيد محمد باقر الصدر في ثانوية الإمام المهدي (عج) في الحدث، بحضور مسؤولة الهيئات النسائية في منطقة بيروت عبير سلامي، عضو المجلس السياسي في حزب الله ريما فخري، وعدد من الفعاليات النسائية، وحشد من الأخوات المكرمات اللواتي تجاوز عددهن ١١٠٠ مكرمة.

الحفل الذي افتتح بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم للقارئ مصطفى شقير وتبعه وقفة مع النشيد الوطني اللبناني ونشيد حزب الله، تخلله عرض فيلم أظهر أهمية ارتداء العباءة التي تعتبر بحسب الإمام القائد السيد علي الخامنئي (دام حفظه) هي الخيار الأكمل والأفضل للمرأة المؤمنة لأنها الأكثر قدرة على تحقيق شروط الاحتشام والستر المطلوبة في الإسلام، كما أوجز الفيديو احتفالات التكريم التي انطلقت منذ العام ٢٠٠٩ وحتى هذا العام، مع الإشارة إلى الازدياد اللافت من عام إلى عام للأخوات اللواتي ادتدين العباءة الزينبية.

وقدمت فرقة “كورال فدك” فقرات إنشادية عبرت في مضمونها عن تحية لروح الشهيد الأسمى والأقدس السيد حسن نصر الله (رض) الذي أسس لهذا الجمع، فيما كانت كلمة باسم المكرمات توجهت فيها للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم معاهدة إياه بحفظ العباءة والالتزام بكل الضوابط الشرعية، كما تخلل الحفل قسم أدته الأخوات المكرمات بالحفاظ على لباس العباءة واتَّخاذها سبيلاً لتحصين الدين وصيانة الإيمان، بعيداً عن شبهات الزينة.

وفي الختام جرى تكريم عضو المجلس السياسي في حزب الله الحاجة ريما فخري، التي بدورها كرمت الأخوات اللواتي ارتدين العباءة الزينبية.

