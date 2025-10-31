موسكو.. كييف تمنع دخول الكاميرات إلى المناطق المحاصرة كي لا يفتضح أمرها

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن كييف تحظر دخول وسائل الإعلام إلى مناطق القوات الأوكرانية المحاصرة لخداع المجتمع الدولي والمواطنين الأوكرانيين.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إن بيان وزارة الخارجية الأوكرانية، الذي يمنع وسائل الإعلام الأجنبية والأوكرانية من محاولة الوصول إلى القوات الأوكرانية المحاصرة “يعترف رسميا بالوضع الكارثي الذي تعيشه بقايا القوات المسلحة الأوكرانية في كراسنوارميسك وديميتروف وكوبيانسك”.

وأشار إلى أن “الممثل الرسمي لوزارة الخارجية الأوكرانية أكد أنه لم يبق هناك خيارات أخرى للصحفيين أو أفراد القوات الأوكرانية للدخول أو الخروج من “المناطق المحاصرة” سوى من خلال “الممرات الأمنية” الروسية”.

وتابع: “من الضروري بالنسبة لنظام كييف منع الصحفيين من وسائل الإعلام الأجنبية والأوكرانية من دخول هذه “المناطق المحاصرة” عبر الممرات التي توفرها وزارة الدفاع الروسية من أجل إخفاء الوضع الحقيقي على الجبهة وخداع المجتمع الدولي والشعب الأوكراني”.

وأكد أن “الهدف النهائي من هذه الإجراءات هو الحفاظ على الظروف المواتية لقادة نظام كييف لمواصلة اختلاس الأموال التي يرسلها لهم الرعاة الغربيون للحرب ضد روسيا”.

