بوتين: روسيا حريصة على تعزيز علاقات حسن الجوار والثقة المتبادلة مع دول أخرى

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا حافظت دائما على علاقات حسن الجوار والثقة المتبادلة وسعت إلى الإثراء المتبادل للثقافات الوطنية.

جاء ذلك في كلمة ترحيب وجهها بوتين للمشاركين في مهرجان “شعوب روسيا ورابطة الدول المستقلة” الذي يقام في موسكو لأول مرة تحت رعاية مجلس الأمن الروسي بمناسبة “يوم الوحدة الوطنية” الذي يحتفل به في روسيا في الرابع من نوفمبر من كل عام.

وقال بوتين في كلمته التي تلاها سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو “إن افتتاح المهرجان عشية يوم الوحدة الوطنية له دلالة رمزية، فهو عيد يجسد تماسك المجتمع الروسي واستمرارية الأجيال”.

وأضاف الرئيس الروسي: “على مدى قرون، حرصت بلادنا على ترسيخ تقاليد حسن الجوار والصداقة والثقة المتبادلة، وسعت جاهدة إلى الإثراء المتبادل وتنمية الثقافات الوطنية المتميزة”.

وذكر بوتين أنه سيتم تلخيص نتائج المهرجان في اجتماع لقادة مجالس الأمن في بلدان رابطة الدول المستقلة، وقال: “على مدى سنوات عديدة، سمحت صيغة اجتماعات أمناء مجالس الأمن التابع لرابطة الدول المستقلة بتطوير تدابير مشتركة تهدف إلى حماية البلدان من التهديدات الخارجية والداخلية ومعالجة القضايا الملحة الأخرى بشكل فعال”.

المصدر: روسيا اليوم