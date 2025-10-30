تعميم من وزارة المالية بشأن طريقة قبض رسوم وزارة العمل لصالح الخزينة

أصدر وزير المالية في لبنان ياسين جابر، يوم الخميس، تعميمًا إلى جميع شركات تحويل الأموال والمصارف التي تتولى قبض رسوم وزارة العمل لصالح الخزينة، بوجوب التوقف كليًا عن اعتماد طريقة الـOffline، واعتماد الطريقة الإلكترونية (Online) ابتداءً من تاريخ 1/11/2025.

وكان الوزير جابر قد وجّه في وقتٍ سابق تعميمًا إلى الشركات والمصارف نفسها التي تتولى قبض الرسوم العقارية لصالح الخزينة، لاعتماد الطريقة عينها.

وفي هذا الإطار، أعادت وزارة المالية تذكير شركات التحويل المتعاقدة مع الوزارة، وتلك التي ستتعاقد معها مستقبلًا، بآلية العمل الواجب اتباعها، سواء لجهة نقل المعلومات وفق النماذج المبلّغ عنها والاستمرار في إرسال النسخ الأصلية عن المستندات، أو لجهة الالتزام بمهل التحويل للعمليات المقبوضة وفقًا للمرسوم رقم 12641 تاريخ 5/12/2023، أي ثلاث مرات أسبوعيًا، ودفع قيمة كل جدول على حدة، تجنبًا لتطبيق الغرامات المنصوص عليها في المرسوم.

المصدر: موقع المنار