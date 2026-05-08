    اجتماع موسّع في المالية: دعم أوروبي لتطوير المنظومة الجمركية اللبنانية

    عقد وزير المالية ​ياسين جابر​ اجتماعاً موسعاً مع ممثلين عن ​الاتحاد الأوروبي​،خُصِّص للتشاور والبحث في مسار إصلاح المنظومة الجمركية اللبنانية، ومناقشة آليات الدعم التقني والمالي المُقدَّم من الجانب الأوروبي في هذا الملف.
    وقد أكد ممثلو الاتحاد الأوروبي استعدادَهم لتقديم دعم تقني شامل لقطاع الجمارك. وترأس الوزير جابر اجتماعاً لادارة الجمارك ضم رئيس المجلس الاعلى ​مصباح خليل​ وعضوي المجلس ​لؤي الحاج شحادة​ و​شربل خليل​ ومدير عام الجمارك ​غراسيا قزي​ جرى في خلاله استعراض الخطوات المتخذة لتفعيل العمل الجمركي بما يضبط التهرب، مع التشديد على تطبيق كل من الاجراءات باعتبارها مصدراً أولاً في الايرادات المحصلة في الظرف الحالي.

    المصدر: موقع المنار

