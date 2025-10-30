الخميس   
    عربي وإقليمي

    قاليباف: أميركا رفعت شعار السلام بينما كانت قاذفاتها تستعد لقصفنا

      أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن شعار السلام الذي ترفعه الولايات المتحدة زائف، مشيراً إلى أن أميركا رفعت شعار السلام بينما كانت قاذفاتها من طراز B2 تتجه نحو منشآتهم النووية.

      وأفادت وكالة مهر للأنباء أن قاليباف، خلال زيارته محافظة خراسان شمالي وإلقائه كلمة أمام مؤتمر شهداء المحافظة مساء الأربعاء، شدّد على أن إيران تقف اليوم في وجه الاستكبار العالمي بفضل ثقافة الاستشهاد، مضيفاً أن الحرب الأخيرة أظهرت أن جميع الأطراف، بما فيها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، سعوا لتقليل تأثير هجمات إيران على الكيان الصهيوني، مشيراً إلى أن ثقافة الاستشهاد تولد القوة والمعرفة والنجاح الاقتصادي والثقافي.

      وأوضح قاليباف أن الكيان الصهيوني يسعى إما لحرب مفروضة أو سلام مفروض، لكن إيران التي تتبع طريق الشهداء لا تستسلم أبداً، مستشهداً بتوجيهات الإمام الخميني في دعم ثبات البلاد وإرادتها أمام الظلم.

      وأكد أن ما تحققه إيران اليوم من عزّة واستقلال وأمن يعود إلى الشهداء وشعب البلاد الموحد والمتفاني في الدفاع عن أرضه وعقيدته، مشدداً على أن تراث الاستشهاد هو مصدر القوة المادية والمعنوية ويجب تذكيره دائماً.

      المصدر: وكالة مهر

      إيران تصدّر أول شحنة وقود إلى أفغانستان عبر السكك الحديدية

      إيران تدين العقوبات الأميركية المفروضة على كوبا وتصفها بالجائرة واللا إنسانية

      إغلاق الحكومة الأمريكية يهدد بصرف رواتب موظفي الكونغرس ويجمّد برامج الدعم التعليمي

