أوبن إيه.آي تتيح تطبيقها للذكاء الاصطناعي مجانا لعام في الهند

أعلنت شركة (أوبن إيه.آي) أمس الثلاثاء إنها ستتيح الاشتراك في تطبيق (تشات جي.بي.تي جو) للذكاء الاصطناعي مجانا للمستخدمين في الهند لعام واحد بدءا من الرابع من نوفمبر تشرين الثاني، إذ تسعى الشركة الناشئة المدعومة من (مايكروسوفت) إلى تعزيز استخدام منتجاتها في ثاني أكبر أسواقها.

وتُعد الخطة، التي تم إطلاقها لأول مرة في الهند في أغسطس آب، أفضل عروض أوبن إيه.آي من حيث معقولية الأسعار ويبلغ سعرها حاليا 399 روبية (4.54 دولار) شهريا.

وتأتي هذه الخطوة وسط القواعد الجديدة الشاملة التي اقترحتها الحكومة الهندية في وقت سابق هذا الشهر لتنظيم الذكاء الاصطناعي، وكانت الحكومة اقترحت أن تضع شركات الذكاء الاصطناعي والتواصل الاجتماعي علامات واضحة على المحتوى المنشأ بالذكاء الاصطناعي للتصدي لانتشار المعلومات الزائفة والمضللة.

وقال سام ألتمان الرئيس التنفيذي لأوبن إيه.آي في وقت سابق هذا العام إن الهند هي ثاني أكبر سوق لشركة أوبن إيه.آي من حيث قاعدة المستخدمين بعد الولايات المتحدة، وربما تصبح أكبر أسواق الشركة قريبا.

وتتيح الشركة المنافسة (بيربليكسيتي) وصولا مجانيا لمدة عام إلى خطتها المتميزة للمستخدمين في الهند من خلال شراكة مع شركة الاتصالات (بهارتي إيرتيل)، في حين أتاحت شركة (جوجل) تطبيق (جيميناي إيه.آي برو) مجانا للطلاب للفترة نفسها.

المصدر: رويترز