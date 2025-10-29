الأربعاء   
   29 10 2025   
   7 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 11:36
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    تكنولوجيا

    أوبن إيه.آي تتيح تطبيقها للذكاء الاصطناعي مجانا لعام في الهند

    أعلنت شركة (أوبن إيه.آي) أمس الثلاثاء إنها ستتيح الاشتراك في تطبيق (تشات جي.بي.تي جو) للذكاء الاصطناعي مجانا للمستخدمين في الهند لعام واحد بدءا من الرابع من نوفمبر تشرين الثاني، إذ تسعى الشركة الناشئة المدعومة من (مايكروسوفت) إلى تعزيز استخدام منتجاتها في ثاني أكبر أسواقها.

    وتُعد الخطة، التي تم إطلاقها لأول مرة في الهند في أغسطس آب، أفضل عروض أوبن إيه.آي من حيث معقولية الأسعار ويبلغ سعرها حاليا 399 روبية (4.54 دولار) شهريا.

    وتأتي هذه الخطوة وسط القواعد الجديدة الشاملة التي اقترحتها الحكومة الهندية في وقت سابق هذا الشهر لتنظيم الذكاء الاصطناعي، وكانت الحكومة اقترحت أن تضع شركات الذكاء الاصطناعي والتواصل الاجتماعي علامات واضحة على المحتوى المنشأ بالذكاء الاصطناعي للتصدي لانتشار المعلومات الزائفة والمضللة.

    وقال سام ألتمان الرئيس التنفيذي لأوبن إيه.آي في وقت سابق هذا العام إن الهند هي ثاني أكبر سوق لشركة أوبن إيه.آي من حيث قاعدة المستخدمين بعد الولايات المتحدة، وربما تصبح أكبر أسواق الشركة قريبا.

    وتتيح الشركة المنافسة (بيربليكسيتي) وصولا مجانيا لمدة عام إلى خطتها المتميزة للمستخدمين في الهند من خلال شراكة مع شركة الاتصالات (بهارتي إيرتيل)، في حين أتاحت شركة (جوجل) تطبيق (جيميناي إيه.آي برو) مجانا للطلاب للفترة نفسها.

    المصدر: رويترز

    مواضيع ذات صلة

    اسئناف الرحلات الجوية المباشرة بين الهند والصين بعد خمسة سنوات من الانقطاع

    اسئناف الرحلات الجوية المباشرة بين الهند والصين بعد خمسة سنوات من الانقطاع

    إسلام آباد تحذر: لن نتسامح مع أي عدوان

    إسلام آباد تحذر: لن نتسامح مع أي عدوان

    ترامب يهدد الهند بالإبقاء على الرسوم الجمركية إذا استمرت واردات النفط الروسي

    ترامب يهدد الهند بالإبقاء على الرسوم الجمركية إذا استمرت واردات النفط الروسي