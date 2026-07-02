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   17 محرم 1448   
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    عربي وإقليمي

    الهند ترسل نائب وزير الخارجية لحضور جنازة الإمام الشهيد السيد على الخامنئي

      ⁠قالت الهند، اليوم الخميس، إن نائب وزير الخارجية الهندي وحاكم إحدى ⁠الولايات سيمثلان البلاد في مراسم الجنازة الرسمية للإمام الشهيد السيد علي الخامنئي.

      وأضافت وزارة الخارجية الهندية في بيان أن “سيد عطا حسنين حاكم ولاية بيهار وبابيترا مارجريتا نائب وزير الخارجية سيتوجهان ‌إلى إيران في الثالث من يوليو/ تموز”.

      وذكرت الوزارة “هذا التمثيل رفيع المستوى في مراسم التشييع يؤكد أهمية الروابط الحضارية، بما في ذلك العلاقات بين الشعبين وبين البلدين، والتي تشكل أساسا ⁠متينا للترابط السياسي والاقتصادي”.

      المصدر: وكالات

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