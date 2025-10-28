القوة المشتركة تتهم قوات الدعم السريع بـ”إعدام أكثر من ألفي مدني أعزل” في مدينة الفاشر السودانية

وجهت القوة المشتركة الحليفة للجيش السوداني، يوم الثلاثاء، اتهامات خطيرة إلى قوات الدعم السريع، مدعية تنفيذها “إعدام أكثر من ألفي مدني أعزل” منذ يوم الأحد في مدينة الفاشر بغرب السودان، في ظل تصاعد التحذيرات والتقارير الحقوقية بشأن انتهاكات جسيمة بحق المدنيين.

وفي بيان رسمي، أفادت القوة المشتركة بأن قوات الدعم السريع ارتكبت “جرائم فظيعة بحق مدنيين أبرياء في مدينة الفاشر”، مشيرة إلى إعدام وقتل أكثر من ألفي مواطن أعزل خلال يومي السادس والعشرين والسابع والعشرين من شهر تشرين الأول/أكتوبر، كان معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن.

على صعيد متصل، حذرت الأمم المتحدة، يوم الاثنين، من “تزايد خطر الانتهاكات والفظائع ذات الدوافع الإتنية”، وذلك في أعقاب تحذيرات مماثلة صدرت عن عدد من المراقبين المستقلين، فيما أوضح تقرير صادر عن مختبر البحوث الإنسانية في جامعة ييل الأميركية، مستنداً إلى مقاطع فيديو وصور أقمار اصطناعية، أن المدينة شهدت “عمليات قتل جماعية” عقب سيطرة قوات الدعم السريع عليها.

وتعكس هذه المستجدات حالة تصاعد خطيرة في انتهاكات حقوق الإنسان بولاية دارفور، وسط دعوات دولية متزايدة لوقف العنف وحماية المدنيين.

المصدر: أ.ف.ب.