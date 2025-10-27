كتائب القسام تستخرج جثة أسير إسرائيلي وتسلمها للصليب الأحمر مساء اليوم

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها عثرت على جثة جندي إسرائيلي أسير أثناء عمليات البحث الجارية في قطاع غزة، وستقوم بتسليمها إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القطاع.

ووفق ما جاء في البيان الرسمي للكتائب، فإن أماكن جثث العديد من أسرى الاحتلال الإسرائيلي لا تزال مجهولة رغم تكثيف فرق البحث الميدانية بإشراف حركة حماس والصليب الأحمر، وذلك بحسب ما ذكره الإعلام العبري.

وأفادت قناة “كان” الرسمية بأن أماكن جثامين أربعة مختطفين ليست معروفة بعد، رغم استمرار البحث ودخول فرق فنية مصرية للمساعدة في عمليات الانتشال. ونقلت هيئة البث عن مصادر في جيش الاحتلال أنه انسحب خلال الساعات الماضية من بعض المناطق داخل غزة، لإفساح المجال أمام فرق البحث التابعة لحماس والمنظمات الدولية لمواصلة جهودها.

وقد أشارت هيئة البث إلى أن هذه الخطوة جاءت نتيجة ضغوط الوسطاء الدوليين والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، لتسريع الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، والتي تدعم الحرب الإسرائيلية على غزة.

وبحسب اتفاق الهدنة الذي دخل حيّز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الجاري، فقد بدأت مرحلة أولى من وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة “حماس”، وفقًا لخطة ترامب.

وفي سياق متصل، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن تل أبيب سمحت في الأيام الأخيرة بدخول معدات ثقيلة إضافية من مصر إلى غزة لدعم جهود البحث عن جثامين الأسرى الإسرائيليين المفقودين.

ونقلت قناة “القاهرة الإخبارية” عن مصادر لم تسمها أن مصر تقدم دعمًا لوجستيًا ومعدات متخصصة للمساعدة في تحديد أماكن المحتجزين الإسرائيليين وانتشال رفاتهم، نظرًا لحجم الدمار الكبير الذي يعاني منه القطاع نتيجة القصف الإسرائيلي.

المصدر: مواقع