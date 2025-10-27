عن زيارة مدير المخابرات المصرية الى بيروت؛ ماذا قال السفير المصري؟

صرح السفير المصري في بيروت علاء موسى بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ان”زيارة مدير المخابرات المصرية حسن رشاد تدخل في إطار التنسيق الأمني والسياسي مع لبنان”، مؤكدا ان “مصر تبذل جهوداً لتهدئة الأوضاع”.

وقال “ان ما يحدث من تطور في الاعتداءات الإسرائيلية في مداها ووتيرتها يدعونا للتحوط مما يجري”.

اضاف ان “مصر تدعم مواقف رئيس الجمهورية في حصرية السلاح ولطرحه استعداد لبنان للدخول في مفاوضات” حسب تعبيره، وقال ان “مصر تقف إلى جانب مقاربة الرئيس بشكل كامل وواضح وتمد يد العون في هذا المجال”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام