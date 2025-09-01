السفير المصري من بعبدا: تطبيق حصرية السلاح شأن لبناني يعالج بالحوار

أكد السفير المصري في لبنان، علاء موسى، أن “حصرية السلاح وبسط سلطة الدولة في لبنان ثوابت وطنية لا نقاش حولها”، حسب تعبيره، مشيراً إلى أن آليات التطبيق تبقى شأناً لبنانياً يُعالَج دائماً بالحوار والتفاهم.

وشدد موسى، بعد لقائه رئيس لجمهورية جوزاف عون في بعبدا اليوم، على دعم مصر للبنان ودورها في تسهيل الخطوات التي يقودها الرئيس، ولا سيما في ما يتعلّق بالانسحاب الإسرائيلي، لافتاً إلى تأكيد ذلك خلال زيارة رئيس الحكومة نواف سلام الأخيرة إلى القاهرة.

السفير المصري علاء موسى بعد لقائه الرئيس عون في قصر بعبدا:



– تناول البحث الأوضاع في لبنان والمنطقة، حيث اكدنا دعم جهود الرئيس عون من أجل تثبيت الاستقرار في لبنان



– جرى التأكيد على دعم مصر للبنان ودورها في تسهيل الخطوات التي يقودها الرئيس، ولا سيما في ما يتعلّق بالانسحاب… pic.twitter.com/mcCVztZyXM — Lebanese Presidency (@LBpresidency) September 1, 2025

وأشار السفير المصري إلى أن البحث في بعبدا تناول الأوضاع في لبنان والمنطقة، مؤكداً دعم جهود الرئيس عون من أجل تثبيت الاستقرار في لبنان.

إلى ذلك، سلّم موسى الرئيس عون رسالة خطية من الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي، تضمّنت دعوة رسمية للمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير في الأوّل من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

