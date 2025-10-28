الثلاثاء   
    لبنان

    سلام استقبل مدير المخابرات المصرية

      استقبل رئيس الحكومة نواف سلام مدير المخابرات المصرية اللواء حسن محمود رشاد على رأس وفد أمني مصري، بحضور المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير ومدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي.

      وخلال اللقاء، تم البحث في الأوضاع العامة في المنطقة، لا سيما في غزة، وسبل تعزيز التنسيق بين لبنان ومصر في الملفات الأمنية والعسكرية.

      كما تم التطرق إلى “سبل الاستفادة من الأجواء الإيجابية التي أفرزها اتفاق غزة وقمة شرم الشيخ لتوسيعها، بما يشمل دعم الاستقرار في لبنان وتطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية الصادر في تشرين الثاني الماضي”.

      وأشاد الرئيس سلام بـ”الدور المصري التاريخي في دعم لبنان في مختلف المراحل”، مؤكدا أن “تثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب يشكل أولوية وطنية تتكامل فيها الجهود اللبنانية مع الدعم العربي والدولي”.

      من جهته، جدد رشاد “تأكيد بلاده الوقوف بجانب لبنان واستعدادها لتقديم كل ما يلزم للمساعدة في إنهاء التوتر ودعم المؤسسات الأمنية اللبنانية”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

