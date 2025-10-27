مباحثات سرية بين السودان والإمارات برعاية أمريكية

كشفت وسائل إعلام سودانية وجود مباحثات سرية بين السودان والإمارات برعاية الولايات المتحدة الأميركية، وتأتي هذه الخطوة، بحسب المصادر بعدما صنّف السودان الإمارات دولة “عدوان”.

والتقى وزير الخارجية السوداني، محي الدين سالم، في واشنطن وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية، شخبوط بن نهيان آل نهيان، على خلفية تقديم دبي وساطة لحل الأزمة بين السودان وأبوظبي.

وأكّدت المصادر أن المباحثات الدبلوماسية بين السودان والإمارات عقدت وسط سرية كاملة في حين دعت واشنطن الطرفين لعقد المزيد من المباحثات في الفترة المقبلة.

كما لفتت المصادر إلى أن كبير المستشارين في الرئاسة الأميركية، مُسعد بولس، الذي يتولى مسؤولية تسهيل المباحثات بين السودان والإمارات، قال إن الخلاف بينهما “قابل للحل”، وأن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يدعم السلام في السودان وإنهاء الحرب بصورة عاجلة.

المصدر: مواقع