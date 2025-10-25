توقيف شخص يستخدم مياه الصرف الصحي لري المزروعات

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة في لبنان في بيان لها السبت توقيف شخص يستخدم مياه الصرف الصحي لري المزروعات في مطرية الشومر – قضاء صيدا جنوب لبنان.

وقال البيان “حرصًا منها على سلامة المواطنين وحفاظًا على الصحة العامة، وبالتنسيق مع مصلحة الزراعة في الجنوب، أوقفت دورية من مديرية الجنوب الإقليمية في أمن الدولة المدعو (ر. ف.) في بلدة مطرية الشومر، لإقدامه على ري المزروعات بمياه الصرف الصحي”، وتابع “تم ضبط المضخات والأنابيب المستخدمة في عملية الري من بركة لتجميع المياه الآسنة، وأُجري المقتضى القانوني بحقّه بناءً على إشارة النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب”

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام