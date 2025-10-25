وزير الخارجية الإيراني: «قنبلة إيران النووية» هي القدرة على قول «لا» أمام القوى العظمى

أكد وزير الخارجية الإيراني، السيد عباس عراقجي، أن ما وصفه بـ«قنبلة إيران الذرية» لا تعني سلاحًا نوويًا بالمعنى العسكري فحسب، بل هي القدرة على قول «لا» في وجه القوى العظمى، مشددًا على أن هذا الأمر متحقق منذ انتصار الثورة الإسلامية.

وقال عراقجي، في تصريح صحفي اليوم السبت: «قنبلة إيران الذرية هي القدرة على القول لا بوجه القوى العظمى، وهذا ما يحدث منذ انتصار الثورة».

وأضاف أن المشكلة بين إيران والولايات المتحدة تكمن في هيمنة والغطرسة من جانب الطرف الآخر، لكنه أكد في الوقت نفسه أن طهران قادرة على إدارة العلاقات مع واشنطن، ملمّحًا إلى غياب أساسٍ للثقة بين الطرفين.

وشدّد عراقجي على ضرورة الحفاظ على رأس المال الاجتماعي والاستعداد الدائم لأي مواجهة، قائلاً: «إذا لم تكن مستعدًا للحرب، فستقع الحرب».

وكرر وزير الخارجية موقف بلاده الرافض للتنازل عن حقوق الشعب الإيراني، موضحًا: «لن نتنازل عن حقوق الشعب الإيراني، لكننا مستعدون لأي حل منطقي وعادل»، مضيفًا: «لا نقبل بدفع أي ثمن أو تقديم تنازلات».

المصدر: وكالة ارنا