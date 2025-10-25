قوات الاحتلال تقتحم جنين وتحاصر منزلًا في البلدة القديمة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، مدينة جنين ونفّذت عملية عسكرية واسعة في أحيائها، تخلّلها حصار منزل في البلدة القديمة وإطلاق نار كثيف في المنطقة.

وأفاد شهود عيان ومصادر محلية بأن قوات خاصة إسرائيلية تسللت إلى المدينة وتمركزت في حي المراح ومحيط البلدة القديمة، قبل أن تحاصر منزلًا وتطلق النار باتجاه كاميرات المراقبة القريبة في محاولة لطمس تفاصيل العملية الميدانية.

وأشاروا إلى أن تعزيزات عسكرية كبيرة تضم آليات وجنود مشاة انتشرت في المدينة، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية فوق المنطقة.

وفي سياق متصل، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم، البوابات الحديدية المنصوبة على حاجز دير شرف غرب نابلس دون إعلان الأسباب، ما أدى إلى اختناقات مرورية حادة وتعطل حركة المواطنين والمركبات.

ووفق تقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في أيلول/سبتمبر 2025، بلغ عدد الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية التي أقامها جيش الاحتلال في الضفة الغربية 910 حواجز وبوابات، بينها 83 بوابة نُصبت منذ مطلع العام الجاري، و247 بوابة أضيفت بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، في إطار سياسة تشديد القيود على حركة الفلسطينيين وتقويض تواصلهم الجغرافي.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام