    لبنان

    ضباط أميركيون يشرفون على الاعتداءات الإسرائيلية في لبنان من مقر القيادة الشمالية في صفد

      كشفت قناة “كان” العبرية أن ضباطاً أميركيين داخل مقر القيادة الشمالية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في صفد المحتلة، يتابعون العمليات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في لبنان لحظة بلحظة.

      وأوضحت القناة أن الضباط الأمريكيين يشرفون على الهجمات في العمق اللبناني، وتحديداً ضد مواقع مرتبطة بـحزب الله، وأن كل هجوم في لبنان يُنفّذ بعد الحصول على ضوء أخضر أميركي يُمنح قبل الضغط على الزناد.

      ونشرت قناة “كان” معلومات حول التنسيق القائم بين تل أبيب وواشنطن بشأن لبنان، موضحة أنه في الوقت الذي يُحافَظ فيه على وقف هشّ للحرب في غزة، تدور أحداث أخرى على الحدود الشمالية.

      وتحدث المراسل العسكري للقناة، إيتاي بلومنطال، عن الوضع قائلاً: “كما في غزة، هناك في الشمال آلية أميركية للإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار، ويتواجد ضباط أميركيون في مقر قيادة الجبهة الشمالية. كل شيء يتم وفق خطط الولايات المتحدة”.

      المصدر: موقع المنار

      مقتل جندي إسرائيلي برصاصة طائشة أطلقها زميله في مستوطنة “كريات أربع”

      قائد القوى البشرية في جيش الاحتلال: قادة كتائب يطالبون بتسريحهم مبكراً

      الاحتلال الإسرائيلي يكشف تفاصيل عملياته داخل العمق السوري وسيطرته على جبل الشيخ

