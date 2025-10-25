السبت   
    أوليانوف: غروسي سيقدّم تقريراً رقابياً فقط حول إيران في اجتماع مجلس الحكّام المقبل

      أكّد المندوب الروسي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ميخائيل أوليانوف، أنّ المدير العام للوكالة رافائيل غروسي سيقدّم في الاجتماع القادم لمجلس الحكّام تقريراً رقابياً فقط حول إيران، مشيراً إلى أنّ القرار 2231 فقد صلاحيته وأنّ الاتفاق النووي قد انتهى فعلياً.

      وكتب أوليانوف عبر حسابه على منصة “إكس”: “بعد نحو ثلاثة أسابيع، سينظر مجلس الحكّام في ملف إيران النووي. وللمرة الأولى منذ عشر سنوات، سيُعقد هذا الاجتماع في ظل غياب آليات الرقابة المستندة إلى القرار 2231 الذي لم يعد قائماً”. وأضاف أنّ التقرير سيركّز على تنفيذ اتفاق الضمانات الشاملة فقط، مشيراً إلى أنّ ذلك جاء نتيجة “العدوان الإسرائيلي والأمريكي ضد إيران”.

      وكان مندوبو إيران وروسيا والصين قد وجّهوا رسالة مشتركة إلى غروسي اعتبروا فيها تفعيل آلية الزناد من قبل الدول الأوروبية الثلاث خطوة غير قانونية، مؤكّدين أنّ جميع بنود القرار 2231 انتهت بتاريخ 18 أكتوبر، ما يعني أنّ تقديم المدير العام لتقاريره بشأن التحقق والرقابة في ضوء هذا القرار قد وصل إلى نهايته.

      المصدر: وكالة مهر

