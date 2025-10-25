إيران: لا يجوز إساءة استخدام مجلس الأمن أو التلاعب به

أكد السفير والممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني أنّ ميثاق الأمم المتحدة وُضع أمام اختبارٍ خطيرٍ بسبب ما وصفه بالأعمال العدوانية والاستغلال السياسي لآليات المنظمة الدولية.

وقال إيرواني، في كلمته أمام مجلس الأمن، إنّ “الكيان الصهيوني نفّذ بدعمٍ مباشر من الولايات المتحدة حربًا واسعة على جمهورية إيران الإسلامية في الثالث عشر من حزيران الماضي دون أي استفزازٍ مسبق”، مشيرًا إلى أنّ “صمت المجلس حيال هذه الانتهاكات يشجع المعتدين ويقوّض أسس الميثاق الأممي”.

كما انتقد السفير الإيراني ما وصفه بـ”الإساءة المتعمّدة لسلطة مجلس الأمن” من قبل الدول الأوروبية الثلاث المنضوية في خطة العمل الشاملة المشتركة، بعد محاولتها تفعيل آلية “السناب باك” لإعادة فرض عقوبات أُلغيت بموجب القرار 2231، معتبرًا ذلك “إجراءً سياسيًا باطلًا يفتقر إلى أي شرعية قانونية”.

وأوضح إيرواني أنّ تآكل الثقة في الأمم المتحدة لا يعود إلى مبادئها، بل إلى “العجز عن تطبيق تلك المبادئ بعدالة ونزاهة”، مؤكدًا أنّ تغليب الأحادية على التعددية يفرغ الميثاق من مضمونه ويضعف مصداقية مجلس الأمن.

وختم المندوب الإيراني بالتشديد على أنّ “إعادة بناء الثقة الدولية تتطلب التزامًا صادقًا بتعددية قائمة على المساواة والاحترام المتبادل”، داعيًا مجلس الأمن إلى أداء مسؤولياته بحيادٍ وفعالية ومنع أي طرف من استغلاله لأغراض سياسية.

المصدر: وكالة مهر