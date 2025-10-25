فنزويلا | مادورو: الولايات المتحدة تختلق حربًا جديدة

اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الولايات المتحدةـ بـ”اختلاق” حرب جديدة، بالتزامن مع تعزيز واشنطن انتشارها العسكري في منطقة البحر الكاريبي بإرسالها حاملة طائرات إلى هناك.

وقال مادورو لوسائل إعلام رسمية، “إنهم يختلقون حربًا أبدية جديدة، لقد تعهدوا بأنهم لن يتورطوا مجددا في حرب، وها هم يختلقون حربا سنقوم بمنعها”.

وأعلن البنتاغون، الجمعة، نشر مجموعة حاملة الطائرات “يو اس اس جيرالد آر فورد” لمواجهة منظمات تهريب المخدرات في أمريكا اللاتينية، معززا بذلك الحشد العسكري الأمريكي الذي يثير مخاوف من اندلاع حرب.

وأطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملة عسكرية في أيلول/سبتمبر الماضي في منطقة الكاريبي، قال إنها تستهدف “إرهابيي المخدرات”، وشملت نشر 10 طائرات حربية من طراز أف-35 وثماني سفن تابعة للبحرية الأميركية.

وأدت غارات أمربكية استهدفت 10 قوارب على الأقل إلى مقتل أكثر من 40 شخصًا حتى الآن، تقول حكوماتهم وأسرهم إن معظمهم من المدنيين والصيادين.

كما أعلنت واشنطن الخميس عن مناورات عسكرية مشتركة مع ترينيداد وتوباغو قبالة سواحل فنزويلا.

المصدر: وكالات