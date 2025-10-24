فرنسا تدعم تفعيل العقوبات على روسيا

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنّ العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا تشكّل “خطوة في الاتجاه الصحيح”، مؤكداً أنها عبّرت بوضوح عن “حقيقة الموقف الروسي الذي لا يسعى فعلياً إلى السلام”، وساهمت في “إعادة تنسيق الأجندتين الأوروبية والأمريكية بشأن الملف الأوكراني”.

وجاءت تصريحات ماكرون خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة الأوروبية المنعقدة في بروكسل، والتي شهدت نقاشات مكثفة حول سبل تمويل دعم أوكرانيا خلال العامين المقبلين، بما في ذلك مقترح استخدام الأصول الروسية المجمّدة في أوروبا كضمان لقرض ضخم تصل قيمته إلى 140 مليار يورو.

ومن جهة ثانية قال الرئيس الفرنسي “إن فرنسا تنتظر أن تُنجز المفوضية الأوروبية العمل على تنفيذ اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي وبلدان ميركوسور (الأرجنتين والبرازيل وباراغواي وأوروغواي)، مؤكّدًا أهمية وجود تدابير حماية قوية للزراعة الفرنسية وضمانات للسيطرة على المنتجات الصحية والنباتية المستوردة”.

وأوضح رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أنّ القادة الأوروبيين “التزموا بضمان تلبية احتياجات أوكرانيا المالية لعامي 2026 و2027″، موجهاً رسالة إلى موسكو بأنّ “كييف ستحصل على الموارد اللازمة للدفاع عن نفسها”.

وفي سياق متصل، جدد رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي فيفر مطالبة شركائه الأوروبيين بتقاسم المخاطر في حال رفعت موسكو دعاوى قضائية، مؤكداً أن بلاده “ليست مستعدة لتحمّل العبء وحدها”.

ومن جهته، رحّب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بنتائج القمة، واصفاً إياها بأنها “إشارة سياسية قوية” نحو دعم بلاده في مواجهة ماأسماه “الغزو الروسي”، مشيداً في الوقت نفسه بالعقوبات الأمريكية الجديدة التي استهدفت شركتي النفط الروسيتين “روسنفت” و”لوك أويل”، معتبراً أنها “رسالة قوية وضرورية”.

المصدر: وكالات