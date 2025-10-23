بلدية عربصاليم: غارة صهيونية تستهدف حيًّا سكنيًّا وتوقع شهيدين وعددًا من الجرحى

استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مساء اليوم بلدة عربصاليم في إقليم التفاح، بشنّ غارة جوية عدوانية على غرفة فارغة داخل أحد الأحياء السكنية المكتظة بالسكان، في اعتداءٍ جديد يُضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي يرتكبها العدوّ بحقّ القرى الجنوبية وأهلها الصامدين.

ووفق بيان صادر عن بلدية عربصاليم، وقعت الغارة قرابة الساعة الثامنة مساءً، وأسفرت عن استشهاد الحاجة زينب موسى والسيّد ماهر حسن يونس، وسقوط عددٍ من الجرحى، إضافةً إلى أضرار مادية كبيرة لحقت بالمنازل والممتلكات المحيطة بموقع الاستهداف.

وأدانت البلدية بأشدّ العبارات هذا الاعتداء الإرهابي الجبان، مؤكدةً أنّ هذه الجرائم المتكرّرة بحقّ أهل الجنوب “لن تزيدهم إلّا ثباتًا وتمسّكًا بخيار الصمود والمقاومة في وجه آلة القتل الصهيونية التي لا تميّز بين إنسانٍ وحجر”.

كما تقدّمت البلدية من ذوي الشهيدين ومن عموم أبناء البلدة بأحرّ آيات العزاء والمواساة، سائلةً الله تعالى أن يتغمّد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جنّاته، وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل، ويحفظ البلدة وسائر القرى اللبنانية من كلّ سوءٍ وعدوان.

المصدر: موقع المنار