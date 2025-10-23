الاحتلال يواصل خروقاته في غزة.. شهيد وقصف مدفعي مكثف بخانيونس

استشهد مواطن فلسطيني اليوم الخميس جراء إطلاق طائرة مسيرة إسرائيلية النار عليه في بلدة بني سهيلا جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن الشهيد بكر فتحي الرقب ارتقى إثر استهداف مباشر من قبل الطائرات المسيرة الإسرائيلية على البلدة شرقي محافظة خانيونس.

وأوضحت المصادر أن المنطقة الشرقية لمحافظة خانيونس تتعرض منذ ساعات الصباح لقصف مدفعي مستمر، مع سماع دوي انفجارات متتالية في مختلف أرجاء المنطقة.

ومنذ صباح اليوم، تعرضت مناطق معن، الشيخ ناصر، القرارة والزنة في خانيونس لقصف مدفعي مكثف من دبابات الاحتلال، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية شرقي بلدة دير البلح في المحافظة الوسطى.

كما ذكرت مصادر فلسطينية أن دبابات الاحتلال استهدفت شرقي مدينة غزة بالقذائف المدفعية صباح اليوم، في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أكتوبر الجاري.

ويستمر الاحتلال في خرق التهدئة، إذ شهدت الفترة منذ سريان وقف إطلاق النار استشهاد 88 مواطنًا وإصابة أكثر من 315 آخرين في مختلف مناطق القطاع.

