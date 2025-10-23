الخميس   
    عربي وإقليمي

    حماس: الاحتلال يواصل التعتيم الإعلامي لإخفاء جرائمه في غزة

      أكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” أن سلطات الاحتلال الصهيوني مستمرة في فرض التعتيم الإعلامي على جرائمها في قطاع غزة، من خلال منع الصحافة الدولية من الدخول إلى القطاع، مشيرةً إلى أن منح المحكمة الصهيونية العليا حكومة الاحتلال مهلة إضافية مدتها 30 يوماً للرد على الالتماس المقدَّم بهذا الشأن، يعكس إصرار الكيان على إخفاء الحقيقة ومنع العالم من الاطلاع على حجم الدمار والجرائم المرتكبة.

      وأكدت الحركة في بيانها أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة، وتكشف خشية الاحتلال من الإعلام الحر الذي سيفضح جرائمه المروّعة، ويوثّق آثار الإبادة الجماعية والحصار المفروض على الشعب الفلسطيني في غزة، بما يشمل استهداف المدنيين والبنية التحتية ومقومات الحياة كافة.

      ودعت “حماس” المؤسسات الصحفية والحقوقية الدولية إلى التحرك العاجل وممارسة أقصى درجات الضغط على الكيان الصهيوني المجرم، لتمكين الصحفيين الأجانب من الدخول إلى القطاع، ودعم الصحفيين الفلسطينيين في نقل الحقيقة للعالم، وتغطية جرائم الإبادة الجماعية والآثار الإنسانية الكارثية الناتجة عن القصف والحصار وسياسة التجويع الممنهج التي يمارسها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

      المصدر: موقع المنار

