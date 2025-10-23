عناوين وأسرار الصحف اللبنانية ليوم الخميس 23-10-2025

أبزر عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الخميس 23-10-2025.

عناوين الصحف:

صحيفة الأخبار

تعاظم التهويل الأميركي بتصعيد “إسرائيلي”

محرّرون فلسطينيون التقو “مفقودي أثر”: هل تحرّك المعلومات الجديدة ملف الأسرى؟

البند 22 يتنازل عن آلاف الكيلومترات لقبرص: هل يفرِّط مجلس الوزراء ببحر لبنان؟

بئر التنقيب الأولى لن تُحفر قبل خمس سنوات: عرض “توتال” للبلوك 8: أين المصلحة الوطنيّة؟

هل تُنصِفُ الحكومة قوى الأمن الداخلي؟

صحيفة البناء

ترامب يثير السخرية بتقلباته نحو بوتين بعد إلغاء القمة والإعلان عن عقوبات.

الاجتماعات الأميركية “الإسرائيلية” مستمرة لتذليل عقدة دور تركيا ومصر وقطر.

لبنان يطوي صفحة التفاوض المباشر وغير المباشر لصالح الميكانيزم بموقف لبري.

صحيفة الديار

البقاع الشمالي والغربي امام احتمال تصعيد “إسرائيلي” خطِر

زامير يدقّ طبول الحرب وسط حصار أميركي على الحكومة اللبنانية

المركزي السوري يوجّه بطي ملف ودائع السوريين في المصارف اللبنانية

لماذا يرفض حزب الله لقاء برّاك؟

صحيفة النهار

المأزق الانتخابي في عقر دار السلطة التنفيذية وسلام لتحويل حزب الله سياسيًا

الذهب يتراجع وسط ارتفاع الدولار وترقب بيانات التضخم الأميركية

صحيفة الجمهورية

تطمين غربي: لا حرب واسعة

عون: لا إمكانية لاقتراع الاغتراب لـ 6 مقاعد

طبول الحرب توتّر اللبنانيّين.. وتحذير غربي

عون: الجميع خسروا.. الانتخابات في موعدها

ضمانات أميركية بسمنة وأخرى “بزيت”!

أسرار الصحف:

البناء

قال خبراء عسكريون إن صيغة تحليق الطائرات المسيرة التابعة لجيش الاحتلال في سماء العاصمة بيروت وضواحيها عبر مجموعة من عشرات الطائرات دفعة واحدة تؤكد الطابع الاستعراضي للمهمة وتسقط فرضية الوظيفة العسكرية والأمنية لصالح وظيفتها السياسية والإعلامية في سياق الضغط النفسي على صناع القرار في الدولة اللبنانية وتحفيز القيادات والقوى السياسية المناوئة للمقاومة لاستنهاض النقاش حول سلاح المقاومة وإعادته إلى سطح الحياة السياسية والإعلامية بصفته مصدراً لخطر وشيك بما يمنح مصداقية لتهديدات المبعوث الأميركي توماس باراك بخطر شنّ إسرائيل الحرب على لبنان إذا بقي ملف سلاح المقاومة معلقاً.

تؤكد مصادر دبلوماسية أوروبية أن المباحثات الأميركية الإسرائيلية لم تنجح بعد ببلورة تصور واضح للمرحلة الثانية من اتفاق غزة بعدما ظهر أن الحديث الإسرائيلي عن فرضية العودة إلى الحرب يفتقد إلى أي فرص تضمن تحقيق أي من الأهداف و بالمقابل عدم إمكانية التعايش مع مشهد اليوم التالي في غزة الذي تمسك به حماس عسكرياً وأمنياً وإدارياً بينما أي بديل لحماس يجب أن يحظى برضاها وأن يلقى حماس الوسطاء التركي والمصري والقطري، والبديل المطروح تحت اسم الشرطة الفلسطينية والقوة الدولية يستدعي تنازلات إسرائيلية تسمح بدور للسلطة الفلسطينية بموافقة حماس وتتيح تشكيل قوة دولية إقليمية تطغى عليها جماعة حل الدولتين عربياً وإسلامياً ودولياً ويكون لمصر وتركيا وقطر دور فاعل ضمنها.

النهار

اضافة الى برنامجه المتوقع علم ان البابا لاوون الرابع عشر سيقصد خلال زيارته لبنان لقاء المرضى والطاقم الطبي في مستشفى دير الصليب في بقنايا في زيارة تعبيرية للتضامن مع المرضى في لبنان خصوصا تلك الفئة التي تعنى بها جمعية راهبات الصليب.

سأل احد الصحافيين النائب جورج عدوان: في العام 2017 سمي قانون الانتخاب باسم جورج عدوان فلماذا تتعاملون اليوم معه كعدوان!

الجمهورية

كشف مسؤول اجتمع بصندوق النقد منذ أيام، أنّ الحكومة اللبنانية لن توافق على ما يضرّ لبنان، واصفاً صعوبة الاتفاق أنّها نتيجة غياب الثقة.

شدّد مسؤول على أنّ الضريبة على المحروقات التي أُقِرّت منذ أسابيع لم تتسبَّب بأي زيادات على أسعار السلع الغذائية أو تضخّم، نتيجة الرقابة على الأسعار في مختلف القطاعات.

ناقش اقتصاديّون ووزير حالي ووزير سابق مصير ما يُعرَف بدَين الـ16 مليار دولار، وعمّا إذا كانت ستُضاف إلى ديون الـ “يوروبوندز” أو ستتغاضى الدولة عنها.

اللواء

مع وصول السفير الأميركي الجديد، من المتوقع، حسب مصادر دبلوماسية، التوجُّه إلى معسكر شرم الشيخ للبحث عن مخارج للمأزق المستحكم في اجتماعات الميكانيزم..

ارتفع الطلب على نحو هستيري على استئجار الشقق السكنية في بيروت والضواحي، على خلفية الخشية من حرب اسرائيلية جديدة على لبنان.

