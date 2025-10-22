تركيا تمدّد مشاركة قواتها في لبنان وسوريا والعراق

أقرّ البرلمان التركي تمديد مشاركة وحدات من الجيش في قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل)، كما وافق على تمديد التفويض الممنوح للقوات التركية بالعمل في كلٍّ من سوريا والعراق لثلاث سنوات إضافية، وفق ما أفادت وسائل إعلام تركية.

وكانت وحدات من الجيش التركي قد انضمّت إلى قوات اليونيفيل عام 2006، وهي منتشرة منذ آذار 1978 في جنوب لبنان على الحدود مع فلسطين المحتلّة.

وتلقى البرلمان اقتراحاً موقّعاً من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عبّر فيه عن رغبته في تمديد الوجود العسكري التركي في لبنان ضمن إطار القوة الأممية، مشيراً إلى أنّ القرار يأتي في ضوء العلاقات الثنائية مع لبنان والظروف الأمنية السائدة في المنطقة.

ونصّ الاقتراح على أنّه “نظراً إلى علاقاتنا الثنائية مع لبنان والأوضاع الأمنية في المنطقة، فإنّ عناصر من الجيش التركي — يحدّد الرئيس عددهم — سيشاركون في اليونيفيل لمدة عامين إضافيين اعتباراً من 31 تشرين الأول 2025”.

المصدر: وكالات