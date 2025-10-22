الأربعاء   
   22 10 2025   
   29 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 09:01
    الناتو يفتح مناوراته النووية “الظهر الثابت 2025”

      افتتح حلف شمال الأطلسي “الناتو” مناوراته النووية السنوية المعروفة باسم “الظهر الثابت 2025” أمام وسائل الإعلام للمرة الأولى، في خطوة رمزية تهدف إلى “إبراز شفافية الحلف وقدرته على الردع” وسط تصاعد التوترات الدولية.

      وقال دانيال بانش رئيس العمليات النووية في الناتو، إنّ “هذا ليس استعراضًا للقوة، بل يتعلق بأداء مهمتنا باستمرار وإظهار كامل قدرات التحالف.”

      وتُجرى المناورات فوق أربع دول أوروبية وبحر الشمال، بمشاركة نحو 70 طائرة من 14 دولة حليفة، تشمل مقاتلات متعددة المهام وطائرات دعم واستطلاع.

      ويؤكد الحلف أن هذه التدريبات دفاعية الطابع ولا تتضمن أسلحة نووية حقيقية، لكنها تأتي في وقت حساس يشهد توترًا متزايدًا مع روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية والتجارب الصاروخية المتكررة.

      المصدر: وكالات

      قرار وزاري مشترك لإعادة فحص شحنة قمح أوكرانية بسبب تضارب في نتائج التحاليل

      روسيا تتهم الولايات المتحدة وبريطانيا بالتورط في تفجيرات “السيل الشمالي”

      جهاز الأمن الروسي يعلن القبض على عميل أوكراني نقل بيانات عسكرية حساسة لنظام كييف

