استشهاد أكثر من 20 ألف طالب فلسطيني منذ بدء العدوان

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية أن عدد الطلبة الذين استشهدوا منذ بدء العدوان الاسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر 2023 بلغ أكثر من 20 ألف طالب في قطاع غزة والضفة الغربية، فيما تجاوز عدد المصابين 31 ألفًا.

وأوضحت الوزارة في بيان أن حصيلة الضحايا في قطاع غزة بلغت نحو 19,910 طلاب، بينما استشهد 148 طالبًا في الضفة الغربية.

كما أشارت إلى أن 1,037 معلمًا وإداريًا استشهدوا، وأُصيب 4,740 آخرون في كل من غزة والضفة، في حين اعتُقل أكثر من 228 من الكوادر التعليمية في الضفة الغربية.

المصدر: رويترز