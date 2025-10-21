الثلاثاء   
   21 10 2025   
   28 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 14:16
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    فلسطين المحتلة

    استشهاد أكثر من 20 ألف طالب فلسطيني منذ بدء العدوان

      أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية أن عدد الطلبة الذين استشهدوا منذ بدء العدوان الاسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر 2023 بلغ أكثر من 20 ألف طالب في قطاع غزة والضفة الغربية، فيما تجاوز عدد المصابين 31 ألفًا.

      وأوضحت الوزارة في بيان أن حصيلة الضحايا في قطاع غزة بلغت نحو 19,910 طلاب، بينما استشهد 148 طالبًا في الضفة الغربية.

      كما أشارت إلى أن 1,037 معلمًا وإداريًا استشهدوا، وأُصيب 4,740 آخرون في كل من غزة والضفة، في حين اعتُقل أكثر من 228 من الكوادر التعليمية في الضفة الغربية.

      المصدر: رويترز

      مواضيع ذات صلة

      فلسطين | 711 يومًا من الحرب على غزة.. نزوحٌ وشهداء وحصارٌ مطبق على القطاع

      فلسطين | 711 يومًا من الحرب على غزة.. نزوحٌ وشهداء وحصارٌ مطبق على القطاع

      فلسطين | الطائرات الحربية الإسرائيلية تدمر برج الكوثر السكني في تل الهوى جنوب غرب غزة

      فلسطين | الطائرات الحربية الإسرائيلية تدمر برج الكوثر السكني في تل الهوى جنوب غرب غزة

      فلسطين | شهداء في غارات متواصلة على مناطق عدة في قطاع غزة

      فلسطين | شهداء في غارات متواصلة على مناطق عدة في قطاع غزة