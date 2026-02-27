استهدافات متفرقة في محافظات قطاع غزة تسفر عن 8 شهداء خلال 24 ساعة

شهد قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية تصعيدا متزامنا، أسفر عن استشهاد 8 أشخاص وإصابة عدد آخر، في ضربات متنوعة استهدفت محافظات القطاع المختلفة.

ففي خانيونس، استهدف صاروخ استطلاع نقطة للشرطة على مفترق المسلخ، ما أدى إلى استشهاد 4 أشخاص بينهم خالد الزيان وحسن حامد وعلي باسم أبو شمالة.

كما أسفرت الضربات عن إصابات إضافية، بينها حالات حرجة، وفق شهود عيان.

وفي محافظة غزة، استشهد شخصان آخران نتيجة استهداف بصاروخ استطلاع، فيما استشهد شخص في رفح متأثرا بجراحه منذ 3 أسابيع.

وأشارت وسائل اعلام فلسطينية إلى وصول إصابة لمستشفى شهداء الاقصى من استهداف منطقة أبو حجير بالإضافة إلى وجود شهيد في المكان.

وشهدت الأجواء تحليقا مكثفا للطيران الاستطلاعي والمروحي في مناطق مختلفة من القطاع، بما في ذلك مخيم النصيرات ودير البلح ومدينة غزة، في ظل استمرار التوتر الأمني وانتشار القوات في نقاط عدة.

وفي سياق منفصل، وصل اليوم عبر معبر رفح البري 41 مسافرا ضمن الدفعة العشرين من العالقين، بينهم 13 مريضا و37 مرافقا، بينما غادر 50 شخصا إلى الخارج، وفق هيئة المعابر بغزة.

هذا التصعيد يأتي في وقت يشهد فيه القطاع حالة من التوتر الأمني المتزايد، مع تكرار استهدافات الطيران الإسرائيلي لمناطق مأهولة ومقرات شرطية، ما يزيد من هشاشة الوضع الإنساني والأمني.

المصدر: وكالات فلسطينية + روسيا اليوم