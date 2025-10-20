توقيف لص في الشوف بعد سرقة ذهب وأموال بقيمة 250 ألف دولار

أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لصًا في بلدة عانوت – الشوف بعد أن سرق محتويات ثلاث خزنات من منزل مواطنة، تضمنت أونصات وليرات ومصاغ من الذهب ومبلغ 20 ألف دولار أميركي، بقيمة إجمالية بلغت 250 ألف دولار.

وبحسب بيان المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بدأت الإجراءات الميدانية والتحريات على الفور، وأسفرت التحقيقات عن تحديد هوية اللص، ويدعى ع. ع. (مواليد 1968، لبناني) وهو من أصحاب السوابق في جرائم السرقة.

وفي اليوم التالي، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة في البلدة، وتم ضبط المصاغ والليرات والأونصات الذهبية المسروقة ومبلغ 19,500 دولار وبندقية صيد.

وأقر الموقوف أمام التحقيق بأنه نفّذ السرقة عبر التسلل والدخول من نافذة المنزل المفتوحة، وخلع الخزنات الثلاث مستخدمًا الأدوات اللازمة، ثم خبأ المسروقات داخل كيس في منزله، بعد أن أنفق جزءًا منها.

وأعيدت المسروقات إلى المدعية، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، وأودع المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام