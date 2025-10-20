شهيدان برصاص قناصة الاحتلال شرقي غزة في استمرارٍ لخروقات وقف إطلاق النار

استشهد مواطنان صباح اليوم الإثنين برصاص قناصة الاحتلال الصهيوني شرقي مدينة غزة، في استمرارٍ لانتهاكات الاحتلال لاتفاق وقف الحرب، بعد يومٍ من تصعيدٍ دموي أسفر عن استشهاد 45 مواطنًا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة.

وأفاد مصدر طبي بأن طواقم الإسعاف انتشلت جثماني الشهيدين بعد استهدافهما برصاص القناصة أثناء محاولتهما تفقد المنازل المدمّرة في شارع الشعف شرق مدينة غزة.

ويأتي هذا الاعتداء رغم إعلان الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس عودته إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، بعد أن خرق الاتفاق بشن غارات جوية مكثّفة أودت بحياة 45 فلسطينيًا في أنحاء متفرقة من قطاع غزة.

ووفق مصادر طبية، فقد وصلت إلى مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة جثامين 4 شهداء، فيما استقبل مستشفى العودة شمال القطاع 24 شهيدًا، ومستشفى الأقصى وسط القطاع 12 شهيدًا، في حين نقل إلى مستشفى ناصر بخان يونس 5 شهداء. ومن بين الشهداء المهندس الصحفي أحمد مطير، العامل في شركة فلسطين للإنتاج الإعلامي.

وكشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الليلة الماضية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 80 خرقًا موثّقًا منذ إعلان وقف الحرب على القطاع، أسفرت عن استشهاد 97 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 230 آخرين، بينها 21 خرقًا سُجّلت أمس الأحد وحده.

وأوضح المكتب في بيان له أن هذه الخروقات شملت إطلاق نار مباشر على المدنيين، وقصفًا متعمّدًا لمناطق سكنية، وتنفيذ أحزمة نارية، إلى جانب اعتقالات ميدانية في عدد من المناطق.

وأكد البيان أن تلك الممارسات تعكس إصرار الاحتلال على التصعيد الميداني واستمراره في نهجه العدواني، في انتهاك واضح لقرار وقف الحرب ولقواعد القانون الدولي الإنساني.

وأشار المكتب إلى أن قوات الاحتلال استخدمت في اعتداءاتها دبابات متمركزة على أطراف الأحياء السكنية ورافعات إلكترونية مزودة بأجهزة استشعار واستهداف عن بُعد، إضافة إلى الطائرات الحربية والمسيرة من نوع “كواد كابتر” التي تواصل التحليق يوميًا فوق المناطق المأهولة وتطلق النار بشكل مباشر على المدنيين.

وبيّن أن الخروقات الإسرائيلية سُجّلت في مختلف محافظات القطاع، ما يؤكد عدم التزام الاحتلال بوقف العدوان واستمراره في سياسة القتل والترويع ضد السكان المدنيين.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام