إجلاء عشرات الآلاف في الفلبين مع اقتراب العاصفة فينغشين

أعلنت فرق الإنقاذ في الفلبين السبت أن عشرات الآلاف من السكان غادروا منازلهم في جزيرة بشرق البلاد مع اقتراب العاصفة المدارية “فينغشين”، وسط مخاوف من حدوث فيضانات ساحلية.

وضربت العاصفة بلدية غوبات، جنوب شرق جزيرة لوزون الرئيسية، بعد ظهر السبت، مصحوبة برياح بلغت سرعتها 80 كيلومتراً في الساعة، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية الحكومية.

وقالت السلطات المحلية إنه بعد إجلاء السكان من المناطق الساحلية والمناطق الأكثر خطورة، لم ترد تقارير حتى الآن عن أضرار جسيمة أو إصابات.

ويتوقع أن تمر عين العاصفة مساء السبت قبالة سواحل منطقة بيكول، التي يبلغ عدد سكانها نحو 270 ألف نسمة، مع رياح قد تصل سرعتها إلى 80 كيلومتراً في الساعة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من احتمال اشتداد العاصفة قبل وصولها اليابسة للمرة الثانية في وسط لوزون الأحد، محذرة من خطر “منخفض إلى متوسط” لحدوث فيضانات ساحلية، مع أمواج يتراوح ارتفاعها بين متر ومترين.

وأفاد مسؤولون في إدارة الكوارث بأن نحو 27 ألف شخص من سكان مقاطعة ألباي وجزيرة كاتاندوانيس المجاورة نزحوا إلى مناطق أكثر أماناً، حيث تُجرى عمليات الإجلاء في منطقة غالباً ما تكون أول مساحة برية تضربها الأعاصير القادمة من غرب المحيط الهادئ.

ويشهد الفلبين سنوياً حوالي 20 عاصفة أو إعصاراً، مع تعرض أفقر المناطق لتداعيات الكوارث الطبيعية بشكل أكبر. وأوضح العلماء أن التغير المناخي يزيد من تواتر وشدة الظواهر المناخية القصوى على مستوى العالم.

وتأتي هذه العاصفة بعد سلسلة من الزلازل التي أودت بحياة 87 شخصاً على الأقل خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، إضافة إلى الإعصارين “بوالوي” و”راغاس” اللذين أسفرا عن ضحايا أيضاً.

المصدر: أ.ف.ب.