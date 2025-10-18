أمريكا | زيلينسكي: واشنطن لا تريد التصعيد.. ولا إعلان حول الصواريخ بعيدة المدى

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا ترغب في تصعيد المواجهة مع روسيا، مشيراً إلى أن ذلك هو السبب وراء عدم الإعلان عن أي تفاصيل بخصوص تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها زيلينسكي في العاصمة الأمريكية واشنطن، يوم 17 أكتوبر 2025.

وأوضح الرئيس الأوكراني أن الموضوع تمت مناقشته، لكنه قرر هو والجانب الأمريكي تجنب الإدلاء بأي تصريحات علنية بخصوصه، حرصاً على عدم الدخول في دوامة التصريحات المثيرة للجدل والأسئلة التي قد تؤجج الموقف.

ويفهم من كلمات زيلينسكي أن واشنطن، رغم دعمها الثابت لأوكرانيا، تضع نصب عينيها تجنب أي خطوة من شأنها أن تفتح باباً لتصعيد عسكري غير محسوب في الصراع الدائر مع روسيا.

المصدر: وكالات