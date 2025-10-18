حماس: مجزرة الزيتون تؤكد النية المبيتة للاحتلال باستهداف المدنيين

أدانت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” المجزرة الجديدة التي ارتكبها “جيش” الاحتلال الإسرائيلي مساء الجمعة بحق عائلة أبو شعبان في حي الزيتون شرقي مدينة غزة، بعد استهداف مركبتهم بشكلٍ مباشر بقذيفة دبابة أثناء محاولتهم تفقد منزلهم، ما أدى إلى استشهاد 11 من أفراد العائلة، بينهم 7 أطفال و3 نساء.

وقالت الحركة في بيان إنّ “هذه الجريمة المروّعة تمثل انتهاكاً صارخاً لكل القيم الإنسانية والقوانين الدولية، وتكشف النية المبيّتة للاحتلال في استهداف المدنيين العزّل دون أي مبرر”.

وأضافت “حماس” أنّ هذه المجزرة تأتي في سياق خروقات الاحتلال المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخراً، مشيرةً إلى أنّ “العدو يواصل تنفيذ اعتداءاته وجرائمه بحق أبناء شعبنا في انتهاك صارخ لكافة الالتزامات التي نصّ عليها الاتفاق”.

وأكدت الحركة أنّ “دماء أطفال ونساء شعبنا لا تزال هدفاً مباشراً لآلة القتل الصهيونية”، لافتةً إلى أنّ هذه الجريمة تضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بالمجازر والانتهاكات، وتؤكد نواياه العدوانية.

ودعت حماس الرئيس الأميركي دونالد ترامب والوسطاء، إلى “التحرك الجاد لمتابعة تجاوزات الاحتلال وإلزامه باحترام اتفاق وقف الحرب ووقف استهداف المدنيين”، كما طالبت المجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية والإنسانية بتحمّل مسؤولياتهم في “الضغط لوقف جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني ومحاسبة قادة الاحتلال المجرمين”.

المصدر: وكالات