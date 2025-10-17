عناوين وأسرار الصحف اللبنانية ليوم الجمعة 17-10-2025

أبزر عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة 17-10-2025.

عناوين الصحف:

صحيفة الأخبار:

“فرح العطاء”: سخافة السلطة والأجهزة تُوقِف أضخم مشروع أهلي لإعادة الإعمار

الرياض تتمايز عن واشنطن وباريس: ليس أوان الدعم المالي: هل يستقبل ابن سلمان سلام أم يتركه ليزيد؟

“تهريبة” نيابية لتعديل نظام التقاعد: رفع المحسومات التقاعدية إلى %8

بلدية بيروت تغرق في الفوضى: المازوت أيضًا يُشعل الانقسام الإسلامي – المسيحي!

تكثيف موقوت للرسائل الدموية | “داعش” للشرع: نحن هنا

صحيفة البناء:

اعتداءات “إسرائيلية” بصواريخ ثقيلة جنوبًا… وعون يعتبرها سياسة تدمير ممنهجة

ارتباك أميركي “إسرائيلي” في مرحلة ما قبل تشكيل القوّة الدولية ومجلس الوصاية

طلب عربي ودولي بتشكيل المجلس والقوّة بقرار من مجلس الأمن ورفض “إسرائيلي”

إخفاقات ترامب من أوكرانيا إلى غزّة

صحيفة اللواء:

سلام يؤكِّد من عاصمة الجنوب: العودة والإعمار التزام وطني

إشادة أميركية وأممية بإنجازات الجيش جنوبًا.. وعشرات الغارات “الإسرائيلية” على قرى النبطية والبقاع

لغة القوّة لا تصنع سلامًا

دعوة عون للتفاوض مع “إسرائيل” سالكة؟

مكالمة مطولة بين بوتين وترامب.. واتفاق على قمة قريبة

صحيفة الديار:

“إسرائيل” تردّ على دعوة التفاوض بأحزمة نارية عنيفة

“جس نبض” بريطاني لملء فراغ “اليونيفيل” – تسوية مرتقبة انتخابيًا: لا مغتربين وتأجيل تقني؟

كواليس لقاء الشرع ــ بوتين في موسكو

إيران: تغيير في التكتيك لا في الإستراتيجيا؟

تهديد مزرعاني يكشف مرحلة جديدة من الحرب النفسية على الجنوب اللبناني

صحيفة النهار:

سلام من صيدا: الإعمار والعودة

“الاحتشاد” لأكبر معارك لبنان!

مع من يتحالف النواب المستقلون في الانتخابات؟

نسوية لقانون الانتخاب.. هل تصمد؟

صحيفة الجمهورية:

عون: لضغط أميركي أوروبي على “إسرائيل”

الجيش يسحب آلاف الصواريخ جنوبًا

لبنان في مرحلة انتقالية ورمادية و”سنتكوم”: لدعم الجيش بلا كلل

سلاح “السلام” في الشرق الأوسط

قيادي فلسطيني لـ”الجمهورية”: لا مصلحة للدولة بدخول المخيمات

أسرار الصحف:

البناء

تعتقد مصادر أوروبية تابعت مشاورات تشكيل القوة الدولية العربية التي يُفترض أن تنتشر في قطاع غزة وكذلك مشاورات تشكيل المجلس الذي سوف يترأسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ويسميه مجلس “السلام” للإشراف على حكم قطاع غزة، أن لا تصورات واضحة حول الكثير من النقاط المتصلة بعمل المجلس والقوة العسكريّة، خصوصاً لجهة إمكانية صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي بتشكيل كل من المجلس والقوة وهو ما تعترض عليه “إسرائيل” ويتمسك به الكثير من الدول المطلوب منها المشاركة وتتحفظ عليه أميركا، كذلك لا يوجد جواب أميركي للدول العربية والإسلامية التي طلبت وجود ميثاق للمجلس ومهمة القوة العاملة تحت سلطته يوضح الأفق السياسي للعملية وصلتها بقيام دولة فلسطينية ضمن حل الدولتين ولو من باب الإشارة العامة، بينما تعارض “إسرائيل” بصورة قاطعة أي إشارة مشابهة، ولذلك تبدي المصادر خشيتها من تراجع الاندفاعة التي يتفاءل بها كثيرون بعد إعلان خطة ترامب.

تشير استطلاعات الرأي التي تجريها وسائل الإعلام الإسرائيلية حول معايير النصر والهزيمة في حرب غزة إلى أن غالبية تصل إلى 60% من الذين استطلعت آراؤهم لا ترى أن “إسرائيل” خرجت منتصرة من الحرب، ويشير هؤلاء إلى ما يسمّونه باليوم التالي ويقولون إن حماس عادت بكامل حضورها العسكري تسيطر على قطاع غزة وأن شمال غزة الذي سعت “إسرائيل” لجعله خالياً من السكان كحد أدنى إذا لم يتم تهجير سكان غزة قد عاد إليه سكانه من جنوب غزة وأن الانسحاب ولو من نصف قطاع غزة يُخالف كل الحديث عن نيّة البقاء في غزة. ويذكر المستطلعون خسارة “إسرائيل” في الرأي العام العالمي كثمن باهظ للحرب التي كان يمكن إيقافها وفق اتفاقات كانون الثاني الماضي التي تشبه الاتفاق الحالي.

النهار

بدا لبنان مستمرّاً في انقساماته وفي عدم توحيد جهوده وظهر ذلك جليّاً في الوفد اللبناني إلى اجتماعات صندوق النقد الدولي، إذ ليس من خبر واحد عن توجه مشترك أو رؤية واحدة للوفد.

نائب سابق في “تيار المستقبل” يقول إنّه لم يتلقَّ أيّ إشارة بعد تشير الى مشاركة فريقه في الانتخابات النيابية، وأنّ “الغروب” (المجموعة) عبر تطبيق “واتساب” الذي يضم أعضاء الكتلة السابقة غير ناشط منذ أشهر.

الجمهورية

ما زال نظام المحاسبة مُعطّلاً، بدليل فضيحة كبيرة ارتُكِبت ولم يحمل أحد مسؤوليّتها على رغم من الأضرار المادية والمعنوية التي حصلت وأضرّت بسمعة لبنان.

اللواء

يُنقل عن سفير دولة شرقية كبرى قوله أن بلاده خلعت عنها التحالفات السابقة، وتتعامل مع الوضع في المنطقة من زاوية برغماتية..

تحركت الماكينات الانتخابية بقوة في لبنان والمهجر، للحشد الانتخابي، نظراً لحساسية المعركة في ما خصَّ المجلس الجديد..

تتفشَّى عمليات مخالفة للقانون في أكثر من إدارة ووزارة، بحيث، بات من الصعب تنظيف الإدارات قبل عملية «نفض» شاملة.

المصدر: الصحف اللبنانية