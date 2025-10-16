السيد الحوثي: فشلٌ إسرائيلي وتصاعدٌ في الجهوزية و”إن عدتم عدنا”

أكد قائد أنصار الله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي في كلمة له اليوم أن محور المقاومة ما زال ثابتاً في موقعه، وأن العدو الإسرائيلي يعيش مرحلة الفشل والتراجع رغم الدعم الأمريكي والغربي الواسع.

وشدد السيد الحوثي على الجهوزية المستمرة والاستعداد الدائم لمواصلة عمليات الإسناد للمقاومة الفلسطينية، مؤكداً أن العدو الإسرائيلي لا يلتزم إلا بالإرغام، ومشيراً إلى أن الجولة الراهنة قد تمتد لسنوات في ظل حجم الاشتباك الكبير الدائر منذ انطلاق معركة طوفان الأقصى.

وفي استعراضه للميدان، أشار إلى أن العمليات اليمنية بالصواريخ والطائرات المسيّرة والعمليات البحرية حققت نجاحات استراتيجية مؤثرة، في وقتٍ فشلت فيه الولايات المتحدة في الحدّ من هذا النشاط رغم استخدامها لأحدث ما في ترسانتها من سلاح جوي وبحري. واعتبر أن حاملات الطائرات الأمريكية التي كانت رمز قوتها تحوّلت إلى عبء، وأن واشنطن صُدمت من دقة استخدام الصواريخ الباليستية في البحر للمرة الأولى في التاريخ العسكري الحديث.

وفي الشق السياسي، رأى قائد أنصار الله أن إسرائيل فشلت فشلاً ذريعاً في تحقيق أهدافها العملياتية في غزة، سواء في السيطرة الميدانية أو في استعادة أسراها من دون صفقة تبادل، مشيراً إلى أن ما جرى هو اعتراف عملي بالعجز رغم الغطاء الأمريكي والغربي اللامحدود.

وفي محور الدعم الإقليمي، أشاد السيد عبد الملك بدور حزب الله في لبنان وبالتضحيات التي قدّمها منذ اليوم الأول للعدوان، كما أثنى على الموقف الإيراني الثابت في دعم القضية الفلسطينية، مذكّراً بتضحيات القائد الشهيد قاسم سليماني الذي مثّل رمزاً في مسار المقاومة الممتد من طهران إلى صنعاء وغزة.

كما خصّ السيد الحوثي بالذكر القائد محمد عبدالكريم الغماري، رئيس هيئة الأركان في صنعاء، الذي استشهد في إطار معركة الإسناد لغزة، مؤكداً أن دماء الشهداء اليمنيين تزكّي الموقف وتؤكد صدق المشاركة في الجهاد المقدس. كما استحضر في المناسبة ذكرى الشهيد يحيى السنوار الذي وصفه بالمدرسة المُلهمة للأجيال في الوعي والجهاد.

وتوقف السيد الحوثي عند جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين وبمنع المساعدات الإنسانية، واعتبرها دليلاً على همجية العدو. كما كشف عن معلومات قاطعة بشأن خلايا تجسسية منتمية إلى منظمات إنسانية، بينها خلية قال إنها تابعة لبرنامج الغذاء العالمي، اتهمها بلعب دور مباشر في استهداف الحكومة اليمنية.

واختتم السيد الحوثي خطابه بالتأكيد على أن الصراع مع العدو مستمر، قائلاً إن الكيان الإسرائيلي مؤقت وزواله وعد إلهي، معلناً الاستعداد الكامل لأي جولة جديدة في حال استأنف الاحتلال عدوانه أو حصاره على غزة، ومجدداً القاعدة التي لخّص بها موقفه: وإن عدتم عدنا.

المصدر: موقع المنار