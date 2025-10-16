“بوليتيكو”: سفراء الاتحاد الأوروبي يفشلون باقرار عقوبات جديدة ضد روسيا

أفادت صحيفة “بوليتيكو” اليوم الخميس، نقلا عن دبلوماسيين بأن سفراء الاتحاد الأوروبي فشلوا في التوصل إلى اتفاق بشأن الحزمة الـ19 من العقوبات على روسيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه القضية ستبحث مجددا في 17 أكتوبر الجاري.

وصرح رئيس الوزراء السلوفاكي “روبرت فيتسو” أمس الأربعاء بأن الاتحاد الأوروبي، ببحثه الوضع في أوكرانيا، يخفي عجزه عن معالجة مشاكله.

وأضاف أنه “لن يكون مهتما ببحث حزم عقوبات جديدة ضد روسيا حتى تتضمن نتائج المباحثات توجيهات سياسية للمفوضية الأوروبية حول كيفية معالجة أزمة صناعة السيارات ومشكلة ارتفاع أسعار الطاقة”.

كما وأكدت روسيا مرارا قدرتها على مواجهة الضغوط الغربية، وشددت على أن العقوبات فشلت في تحقيق أهدافها.

المصدر: روسيا ىاليوم