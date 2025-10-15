إصابة القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي بكسور في أضلاعه إثر الاعتداء عليه في سجون الاحتلال

أُصيب الأسير والقيادي الفلسطيني مروان البرغوثي، بكسور في أضلاعه، نتيجة تعرضه لاعتداء بالضرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، وفق ما أفاد مكتب إعلام الأسرى، فيما تفاخر وزير الأمن القومي في الكيان الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، بأن ظروف اعتقاله “تغيرت جذريًا خلال فترة ولايته”.

وكشف مكتب إعلام الأسرى، اليوم الأربعاء، أن البرغوثي، القيادي في حركة “فتح”، أصيب بكسور في أضلاعه أثناء نقله من سجن ريمون إلى سجن مجدو. وأوضح المكتب أن الأسير “فقد وعيه وتعرض لكسر في أربعة أضلاع نتيجة ضربه من قبل وحدة قمع السجون الإسرائيلية”.

من جهته، قال الأسير المحرر أيمن الشرباتي إن “الأسير مروان البرغوثي تعرّض لاعتداء وحشي من ثمانية عناصر شرطة”، وأضاف أن البرغوثي “أصيب بالإغماء جراء الاعتداء الوحشي”، مؤكداً أن “تعذيب البرغوثي في سجون الاحتلال يهدف إلى إذلال الحركة الأسيرة”.

وشدّد الشرباتي على أن “الاحتلال تعامل معنا بوحشية خلال العامين الأخيرين، إذ تعرضنا لاعتداءات جسدية ومعنوية بهدف نزع إنسانيتنا”.

من جانبه، قال وزير الأمن القومي في الكيان الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، إن “ادعاءات البرغوثي باطلة”، مضيفاً أنه “يفخر بأن ظروف اعتقاله قد تغيرت جذريًا خلال فترة ولايته، فقد انتهت الألعاب والمخيمات الصيفية”.

وتابع بن غفير: “يعلم البرغوثي أن أمثاله يُعاملون اليوم بقسوة، ولذلك يختلق أخبارًا كاذبة لاستفزاز أصدقائه الذين تخلوا عنه في الصفقة”. وأضاف: “أدعم تمامًا مقاتلي السجون الذين يؤدون عملًا مقدسًا كل يوم ويخاطرون بحياتهم من أجل سلامة مواطني الكيان الإسرائيلي”.

يُذكر أن الوزير المتطرف قد اقتحم زنزانة البرغوثي في آب/أغسطس الماضي، وهدده بالقول: “من يقتل أطفالنا أو نساءنا فسنمحوه، أنتم لن تنتصروا علينا”، وفق مقطع فيديو نُشر حينها.

ويعدّ مروان البرغوثي من أبرز الشخصيات التي تحظى بشعبية واسعة في فلسطين، ويقضي خمسة أحكام بالسجن المؤبد في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2002، بتهم تتعلق بـ”انتفاضة الأقصى” التي اندلعت عام 2000.

المصدر: مواقع