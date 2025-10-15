الاحتلال يتوغل في ريف القنيطرة ويداهم منازل

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، في ريف القنيطرة لعدة ساعات قبل أن تنسحب عند الساعة الثامنة صباحاً باتجاه مدينة القنيطرة المدمرة.

ونفّذت القوات توغلها عبر رتل عسكري من 8 آليات عسكرية بينها جرافة ثقيلة ودبابتان، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة، بحسب “الإخبارية السورية”.

واتجه الرتل نحو قرية الصمدانية الشرقية، بالتزامن مع انتشار الجنود حول تل كروم ونصب حاجزاً مؤقتاً في قرية المشيرفة، مع محاولات لاقتحام إحدى المزارع.

كما سجلت قرية أوفانيا في ريف القنيطرة الشمالي توغّلاً محدوداً، ترافق مع مداهمة منزلين، قبل أن تنسحب القوات باتجاه قاعدة العدنانية، وفقاً لـ”المرصد السوري”.

وكانت قوات العدو قد نصبت أمس حاجزاً على مفرق أوفانيا الأول قبل مفرق الحرّية حيث قامت بتفتيش السيارات وتوقيف المارة، دون ورود معلومات عن أي اعتقال، قبل أن تقوم بالانسحاب إلى قرية الحرية بريف القنيطرة.

وقبل أيام عدة، توغلت قوات معادية في قرية المعلقة بريف القنيطرة الغربي وأقامت حاجزاً مؤقتاً دون استخدام آليات.

وتأتي هذه الخطوة في ظل التوتر المستمر في مناطق الجنوب، وسط تحركات عسكرية متكررة واستنفار لقوات الاحتلال على طول الشريط الحدودي وتنفيذ عمليات عسكرية جوية وبرية، منذ الثامن من كانون الأول 2024.

المصدر: مواقع إخبارية