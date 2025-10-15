الخارجية الصينية: نرفض التسييس الغربي للقضايا الاقتصادية

أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، أن الحروب التجارية “لا رابح فيها”، داعية إلى حل الخلافات مع الولايات المتحدة عبر الحوار، وذلك بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف استيراد زيت الطهي من الصين .

وقال المتحدث باسم الوزارة، لين جيان، في مؤتمر صحفي: “موقف الصين من القضايا الاقتصادية والتجارية مع الولايات المتحدة ثابت وواضح. الحروب التجارية والجمركية لا رابح فيها، ولا تخدم مصلحة أي طرف. يجب أن تُحل القضايا ذات الصلة عبر التشاور على أساس المساواة والاحترام والمنفعة المتبادلة.”

وتأتي تصريحات لين ردًا على تصعيد أمريكي جديد في الحرب التجارية المستمرة بين واشنطن وبكين، والتي طالت في الآونة الأخيرة قطاعات الزراعة والطاقة والغذاء.

وفي سياق آخر، أعربت الصين عن رفضها لما اعتبرته “تسييسًا” لقضية شركة نكسبرِيا، التابعة لشركة وينغتك الصينية، بعد أن قامت الحكومة الهولندية بتفعيل قانون يعود لعهد الحرب الباردة للسيطرة على الشركة، بدعوى وجود تهديدات تتعلق بالأمن القومي .

المصدر: يونيوز