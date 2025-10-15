الأربعاء   
    دولي

    "الحارس الشرقي".. تحايل دولي جديد

      ذكرت صحيفة “بوليتيكو” أن الولايات المتحدة ستساعد حلفاءها بالمعلومات الاستخباراتية وتنسيق عملية “الناتو” الجديدة “الحارس الشرقي”.

      وأضافت الصحيفة نقلا عن دبلوماسيين ومسؤولين في “الناتو” أن القائد الأعلى لقوات الحلف في أوروبا، أليكسوس غرينكيفيتش، يدرس قواعد مرونة المهام والتحفظات الوطنية ضمن برنامج “الحارس الشرقي”، ومن المتوقع أن يقدم مقترحاته للحلفاء في عام 2026 .

      وبدأ الحديث عن بناء “جدار مسيرات” في الاتحاد الأوروبي وسط اتهامات لا أساس لها من الصحة لروسيا بانتهاك مسيرتها وطائراتها الحربية المجال الجوي لدول الاتحاد الأوروبي، وخاصة بولندا وإستونيا .

      من جهته علق المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على الاتهامات الموجهة إلى روسيا بانتهاك أجواء بعض الدول، واصفا إياها بأنها “ادعاءات فارغة لا أساس لها من الصحة”.

      المصدر: روسيا اليوم

